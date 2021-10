ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI: esce il 19 novembre il primo disco di cover “Discover”

“DISCOVER” è il primo album di cover della carriera di Zucchero, che per l’occasione ha spogliato e rivestito nel suo stile iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale.

Ad anticipare l’uscita dell’album sarà il singolo “Follow you follow me”, una rilettura coinvolgente di uno dei primi grandi successi a livello mondiale dei Genesis, in radio da venerdì 22 OTTOBRE.



Ordina il disco in Vinile 2LP autografato > https://amzn.to/3AVtCEn

Ordina il disco in CD autografato > https://amzn.to/2Z490fB

Ordina il disco in Vinile 2LP > https://amzn.to/3BZvBbV

Ordina il disco in CD > https://amzn.to/3aVnnWc

“DISCOVER” unisce le due anime musicali di Zucchero: la miglior tradizione melodica italiana e le più profonde radici afroamericane. Importanti le collaborazioni con BONO in “Canta la Vita” (versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone di Bono “Let your love be known”), con ELISA in “Luce (Tramonti a Nord Est)”, canzone del 2001 scritta insieme all’artista, e con MAHMOOD in “Natural Blues”, versione di Moby del brano “Trouble So hard” di Vera Hall. Intenso ed emozionante è il brano “Ho visto Nina volare”, in cui Zucchero sceglie di duettare virtualmente con FABRIZIO DE ANDRÉ.

La versione standard di “DISCOVER”, composta da 13 brani, uscirà in formato CD, DOPPIO LP e in DIGITALE. Verrà pubblicata anche una VERSIONE BOX del progetto, in vendita in esclusiva sul sito di Universal Music e solo in formato fisico, contenente 1 CD, con i 13 brani della versione standard + 5 tracce bonus, 1 DOPPIO LP colore bianco e 1 speciale VINILE 10” di colore azzurro contenente le 5 tracce bonus.

Ordina il disco in Vinile 2LP autografato > https://amzn.to/3AVtCEn

Ordina il disco in CD autografato > https://amzn.to/2Z490fB

Ordina il disco in Vinile 2LP > https://amzn.to/3BZvBbV

Ordina il disco in CD > https://amzn.to/3aVnnWc

Qui la tracklist della versione standard di “DISCOVER”:

1. Amore adesso (No Time for Love Like Now)

2. Canta la vita (Let Your Love Be Known) con BONO

3. The scientist

4. Wicked game

5. Luce (Tramonti a Nord Est) feat ELISA

6. Follow you follow me

7. Natural blues feat MAHMOOD

8. Fiore di maggio

9. Human

10. Con te partirò

11. High flyin’ bird

12. Ho visto Nina volare feat FABRIZIO DE ANDRÉ

13. Lost boys calling



Queste le 5 tracce bonus in esclusiva per la VERSIONE BOX di “DISCOVER”:

14. Old Town Road

15. Motherless Child

16. Lotus Flower feat HOTEI

17. Silent Night

18. Everybody’s Got To Learn Sometime feat BEN ZUCKER

Zucchero tornerà live in anteprima esclusiva all’ARENA DI VERONA, con i suoi 14 show previsti nei mesi di aprile e maggio 2022.



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/zucchero2022

Queste le 14 date previste all’Arena di Verona nel 2022:

25 aprile 2022 – Arena di Verona

26 aprile 2022 – Arena di Verona

27 aprile 2022 – Arena di Verona

29 aprile 2022 – Arena di Verona

30 aprile 2022 – Arena di Verona

1 maggio 2022 – Arena di Verona

2 maggio 2022 – Arena di Verona

4 maggio 2022 – Arena di Verona

5 maggio 2022 – Arena di Verona

6 maggio 2022 – Arena di Verona

7 maggio 2022 – Arena di Verona

8 maggio 2022 – Arena di Verona

10 maggio 2022 – Arena di Verona

11 maggio 2022 – Arena di Verona

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/zucchero2022