Concerti

Buon compleanno ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI: annunciate 5 date negli Stadi a Luglio 2026

Giovedì 25 settembre Zucchero compie 70 anni e festeggia questo traguardo con il 7° dei suoi 12 show all’Arena di Verona e con tante novità in arrivo!

Zucchero in concerto allo Stadio Olimpico di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it
Tornano anche il prossimo anno le “sere d’estate” di forti emozioni e di grande musica dal vivo: dopo il successo degli ultimi due anni, Zucchero torna live negli stadi italiani con il suo tour “OVERDOSE D’AMORE”! 5 nuovi show tra cui l’appuntamento con il prestigioso festival Umbria Jazz, che eccezionalmente ospita lo stesso spettacolo pensato per gli stadi.

La voce inconfondibile e unica di Zucchero, il suo repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, la band straordinaria che ha da sempre composta da grandissimi professionisti internazionali e la sua carica esplosiva attraverseranno l’Italia regalando ancora una volta un’overdose di musica tutta suonata dal vivo e di pura energia.

Queste le date del tour “Overdose d’Amore (prodotte da Friends & Partners):

4 luglio al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di UDINE

6 luglio al Stadio Dall’Ara di BOLOGNA

8 luglio al Stadio Adriatico di PESCARA

11 luglio al Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz) di PERUGIA

14 luglio al Stadio Franco Scoglio di MESSINA

Intanto, proseguono i live nello scenario suggestivo dell’ARENA DI VERONA.

Zucchero, infatti, continua a collezionare record su record con questi 12 nuovi show (di cui 9 già sold out) sul palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera: con oltre 660 mila spettatori arrivati da ogni angolo del pianeta per i suoi 60 show tenuti ad oggi nell’anfiteatro veronese, detiene il primato di 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e quello di 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022).

Con lui sul palco, a suonare i suoi più grandi successi, la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Prossimi show all’Arena di Verona (prodotti da Friends & Partners): 25 – 26 e 28 settembre (SOLD OUT) e 6 – 7 e 8 ottobre.

Il giorno del suo compleanno, Rai 3 dedica la prima serata al docufilm ZUCCHERO – Sugar Fornaciari (Il romanzo della mia vita) di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano.

Il film documentario, presentato con grande successo alla 18° edizione della Festa del Cinema di Roma e acclamato in tutto il mondo, racconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di amici e colleghi come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Un viaggio dell’anima che, grazie a immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal suo “World Wild Tour”, va oltre il ritratto di un musicista di successo arrivando fin dentro i dubbi e le fragilità dell’uomo.

Concerti di Settembre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere

L'estate sta finendo ma la musica dal vivo non si ferma: settembre 2025 si prepara a regalare un mese denso di concerti, tour e...

01/09/2025

Cinema

FRANCESCO DE GREGORI: il film "Nevergreen" al cinema dall'11 al 17 settembre, dopo l'anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Il docufilm "FRANCESCO DE GREGORI. NEVERGREEN", prodotto da OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, Friends TV, Darallouche e Caravan, verrà presentato in anteprima alla 82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica...

11/08/2025
Reportage Live

ZUCCHERO: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca MoschiniLo Stadio Olimpico Grande di Torino è stato travolto da un'energia indescrivibile la sera di giovedì 26 giugno, accogliendo il trionfale...

27/06/2025
Zucchero e l'Overdose d'Amore tour 2025

Anteprima

ZUCCHERO e l'incontenibile voglia di fare cover: ecco "Discover II"

A meno di ventiquattro ore dall'uscita del secondo album di cover di Zucchero della serie "Discover", l'artista reggiano si presenta, al Teatro Lirico "Giorgio...

07/11/2024