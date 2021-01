STEVEN WILSON: è uscito il nuovo album “The Future Bites”

Dopo il ritardo causato dall‘insorgenza iniziale del COVID 19 e dal conseguente posticipo, è finalmente uscito il sesto album di Steven Wilson.

THE FUTURE BITES esplora i diversi modi in cui il cervello umano si è evoluto nell’era di internet. Mentre To The Bone del 2017 affrontava le problematiche globali delle fake news e della post-verità, THE FUTURE BITES mostra all’ascoltatore le dipendenze del XXI secolo.



Si tratta di un luogo dove esperimenti pubblici mettono in mostra gli effetti della tecnologia nascente sulla nostra vita. Dalla shopping-terapia fuori controllo, ai social media manipolatori e la perdita dell’individualità, THE FUTURE BITES non è una visione cupa di un’imminente distopia, bensì una lettura curiosa di un mondo reso ancora più strano e diviso dagli eventi del 2020.

Dal punto di vista musicale THE FUTURE BITES brilla. L’album è caratterizzato da suoni elettronici distorti da un intervento umano (KING GHOST), da elementi acustici che si dirigono verso la stratosfera (12 THINGS I FORGOT), dai 10 minuti di trattato sulle gioie dell‘oniomania tra Elton John e Moroder (PERSONAL SHOPPER), dal groove motorik di basso che ricorda il clickbait e la radicalizzazione online (FOLLOWER). La nuova registrazione, COUNT OF UNEASE è uno sguardo meravigliosamente sofferente all‘album, che fluttua su un mix di piano e suoni ambient.

STEVEN WILSON ha annunciato un nuovo tour in supporto del disco. Il tour avrà inizio dall’Inghilterra, a settembre, per poi arrivare anche in Italia per ben tre date in ottobre 2021.



04.10.2021 MILANO – Teatro Degli Arcimboldi

05.10.2021 FIRENZE – Tuscany Hall

06.10.2021 ROMA – Auditorium Conciliazione

