SALMO: esce il 1° ottobre il nuovo album “Flop”

SALMO, il pioniere della musica rap italiana, annuncia oggi “FLOP”, il nuovo album in uscita venerdì 1 ottobre 2021 e da oggi disponibile in pre-save e pre-add digitale e in pre-order nelle versioni CD, vinile quadruplo serigrafato (deluxe version, esclusiva Sony Music Store) e doppio LP colorato rosso trasparente (timbrato a mano, esclusiva Amazon), trasparente (esclusiva IBS) e giallo trasparente (esclusiva Discoteca Laziale).

A tre anni di distanza da “Playlist” (sei dischi di platino), SALMO torna con “FLOP”, 17 tracce inedite dalle molte sfaccettature, che uniscono l’anima più rap dell’artista a quella rock e elettronica; una commistione nel perfetto stile SALMO che catapulteranno l’ascoltatore in un binge-listening al cardiopalma.

“FLOP” è un disco che si interroga su un tema importante e allo stesso tempo inattuale, quello del fallimento, che con tutte le contraddizioni del caso ci rende umani. Salmo affronta la paura più grande di ogni artista, in un mondo dominato da materialismo e capitalismo, dove contano la ricerca della perfezione, della fama a tutti costi, in cui i parametri si misurano sui like, i numeri, gli averi più che gli esseri, e ci immerge nella profondità di una parola temuta, (dove si nasconde la vita). FLOP è una breccia che svela le apparenze, una sincope sonora, un invito a sbagliare in un mondo tanto perfetto quanto spesso ipocrita.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, SALMO – con oltre 2,1 miliardi di streaming totali, 56 dischi di platino e 31 dischi d’oro – sfugge costantemente alle etichette e ancora una volta scardina i connotati della scena a suo modo, sia con la musica che con i testi, introducendo elementi sempre nuovi.

L’attività live occupa da sempre un posto centrale nel percorso dell’artista, che trova sul palco la sua naturale e autentica dimensione, a contatto con il pubblico che è trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione. SALMO tornerà a esibirsi dal vivo nell’estate 2022, domenica 3 luglio allo Stadio Comunale di Bibione (VE) e mercoledì 6 luglio allo stadio San Siro di Milano, per un’attesissima data evento.

SALMO – STADI 2022

Domenica 3 luglio 2022 || Bibione (VE) @ Stadio Comunale

Mercoledì 6 luglio 2022 || Milano @ San Siro

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/salmo2022