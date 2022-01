NEGRITA: è uscita la versione integrale di “MTV Unplugged”

Lo scorso luglio, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Romano di Arezzo, è stato registrato MTV Unplugged Negrita, un album e uno speciale per MTV, uscito il 26 novembre su etichetta Polydor/Universal Music. La prima stampa del doppio CD Deluxe versione integrale autografato è terminata in poche ore dall’uscita.

Dato l’alto numero di richieste, la band ha deciso di ristamparla e renderla nuovamente disponibile sullo store al link > https://amzn.to/3G1Xdyq



In Mtv Unplugged Negrita la band aretina ha riproposto i brani cult del proprio repertorio in veste acustica, completamente riarrangiati, avvalendosi per alcune tracce della complicità di ospiti e amici musicisti come Manuel Agnelli, Piero Pelù e Rkomi. Ed è proprio nei feat. che la versione deluxe del disco contiene un’esclusiva sorpresa. Solo in questo formato è infatti possibile ascoltare Sympathy For The Devil dei Rolling Stones reinterpretata dalla band feat. Manuel Agnelli.

Ordina MTV Unplugged Negrita > https://amzn.to/3G1Xdyq



Tracklist di Mtv Unplugged Negrita doppio CD Deluxe versione integrale:

Il gioco

Dannato Vivere

La Tua Canzone

Non Torneranno Più

Brucerò Per Te

Greta

In Ogni Atomo

Il Libro In Una Mano, La Bomba Nell’Altra

Tuyo

Malavida En Bs.As

Hemingway

Che Rumore Fa La Felicità

No Problem

Cambio

Lasciami Dormire; Magnolia

Non È Per Sempre

Sympathy For The Devil

The Rolling Stones

Radio Conga

Un Giorno Di Ordinaria Magia

Mama Maè

El Diablo

Litfiba

Ho Imparato A Sognare

Rotolando Verso Sud

Gioia Infinita

Rotolando Verso Sud



I Negrita sono: Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi, Cesare “Mac” Petricich.



Band: Giacomo Rossetti (basso, cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (pianoforte, tastiera, violoncello), Cristiano Dalla Pellegrina (batteria).