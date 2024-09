MOTTA: torna con “SUONA! VOL.1”, un nuovo album in uscita l’11 ottobre

Motta continua a mettere la musica prima e al centro di tutto.

Sarà così per “SUONA! VOL. 1” (SONA MUSIC RECORDS; distribuito da ADA Music Italy), il suo nuovo album, fuori in digitale l’11 ottobre, e per i 4 unici e intimi appuntamenti previsti a novembre (sul palco con lui Cesare Petulicchio, Giorgio Maria Condemi e Roberta Sammarelli), in collaborazione con Dr. Martens:

7 e 8 novembre – HACIENDA – ROMA

27 e 28 novembre – BASE – MILANO

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3zsv0n4

Un progetto libero, psichedelico, dall’attitudine punk, in cui la dimensione del live e dello studio di registrazione si fondono l’una con l’altra.

La particolarità dell’esperimento artistico di Motta (nato e prodotto insieme a Cesare Petulicchio e Giorgio Maria Condemi) è quella di riportare la musica live in uno studio di registrazione e non il contrario: dare vita a un album che suona come se fossimo a un live e a 4 imperdibili concerti in cui il cantautore e i suoi compagni di viaggio porteranno in scena canzoni che prenderanno forma come succederebbe solo all’interno di uno studio di registrazione.

Per rendere possibile l’esperimento, l’artista ha chiamato con sé alcuni dei migliori musicisti della scena alternativa italiana e internazionale: Roberta Sammarelli, Cesare Petulicchio, Giorgio Maria Condemi, Kazu Makino, Teho Teardo e Maria Chiara Argirò.

Sound distorti e generi che si intrecciano danno vita ad un disco in cui tutto gira intorno alla potenza, alla passione e ai sentimenti spesso contrastanti che il grandissimo strumento della musica ha la capacità di esercitare su ogni individuo.

L’idea alla base è quella di creare un progetto in cui si vuole scardinare la verticalità di alcuni brani editi che hanno fatto parte della sua carriera, solista e con i Criminal Jokers, modificando arrangiamenti e armonie. Il tutto inserito all’interno di un flusso creativo che abbia come fine ultimo quello di fare musica per il piacere di farla, con la stessa libertà che l’artista riesce a sprigionare su un palco durante ogni suo live.

All’interno dell’album sarà presente un solo inedito che, riprendendo il titolo del progetto, ne diventa il manifesto.

Di seguito la tracklist di “SUONA! VOL. 1” (attivo il pre-order per il supporto fisico disponibile dall’8 novembre https://ada.lnk.to/suona_preorder):

Suona

Roma Stasera (Suona Session Vol.1)

Cambio La Faccia (Suona Session Vol.1)

Ed È Quasi Come Essere Felice (Suona Session Vol.1) con Teho Teardo

Anime Perse (Suona Session Vol.1)

E Poi Finisco Per Amarti (Suona Session Vol.1)

Se Continuiamo A Correre (Suona Session Vol.1)

Bestie (Suona Session Vol.1)

