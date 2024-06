MANU CHAO: annuncia l’album VIVA TU e pubblica il nuovo singolo “SÃO PAULO MOTOBOY”

Dopo “Viva Tu”, il primo singolo uscito il mese scorso che da’ il nome all’album, Manu Chao condivide “São Paulo Motoboy“, un tributo fraterno a tutti i corrieri di San Paolo che rischiano la loro vita quotidiana in sella alle loro due ruote attraverso l’enorme metropoli.



Qui Manu canta i pericoli della precarietà e l’abnegazione di questi lavoratori che sopravvivono agli estenuanti percorsi quotidiani. Canta le risate, i sogni e il coraggio dei cavalieri delle strade cittadine che si muovono senza paura tra i camion, entrando e uscendo dagli ingorghi. Uomini e donne pronti a dare il massimo nonostante il poco guadagno.

Tutto questo attraverso il caldo, il freddo o la pioggia, le emergenze o gli incidenti che sono sempre dietro l’angolo, con noncuranza e infinito coraggio. Evoca anche il loro innegabile senso di libertà.

È un argomento che non ha mai affrontato prima, ma che non deve nulla al caso. Prima del suo successo internazionale, Manu era un corriere. Un corriere nella città di Parigi.

São Paulo Motoboy richiamerà inevitabilmente gli stessi lavoratori in motocicletta che si trovano nelle strade di Europa, Africa, Asia e America. Manu Chao presenterà anche un documentario immersivo sulla vita quotidiana dei “motoboys” di San Paolo.



Il mosaico di 13 nuove canzoni che compongono l’imminente album di Manu Chao “Viva Tu”, ispirato ai suoi viaggi e alla vita quotidiana delle persone, affronterà lo stato attuale del mondo, sia in termini reali che virtuali, in spagnolo, francese, portoghese e inglese. Ci saranno inoltre collaborazioni di rilievo, come quella con la leggendaria Willie Nelson in “Heaven’s Bad Day” e con la cantante francese Laeti in “Tu Te Vas”.

Dall’uscita di “La Radiolina” nel 2007, Manu ha continuato a condividere generosamente la sua musica. Oltre a offrire brani gratuiti sul suo sito web e sessioni acustiche sul suo canale YouTube, Manu ha collaborato a progetti con amici come Bomba Estéreo, Rumbakana, Charlart58, Carlangas, Dani Lança, Calypso Rose e molti altri, e ha partecipato a cause sociali come Playing For Change e The Dharavi Dream Project.

MANU CHAO – Le date italiane

28 Luglio TARVISIO

No Borders Music Festival

1 Agosto SEGRATE

Circolo Magnolia

4 Agosto FERMO

Giardini del Parco del Girfalco

8 Agosto PAESTUM

Paestum (SA)

15 Agosto CASTRIGNANO DEI GRECI

Kascignana Festival

20 Agosto BAGHERIA – PALERMO

Piccolo Parco Urbano

25 Agosto DIAMANTE – CALABRIA

Teatro dei ruderi

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4aLYCcE

Ha inoltre continuato a viaggiare per il mondo per incontrare il suo pubblico. Accompagnato dai suoi fedeli musicisti e amici Lucky Salvadori, Miguel Rumbao e/o Mauro Metralla, in formato acustico – “tre amici con tre bastoni di legno” – si esibisce in vari locali, festival familiari ed eventi popolari in Francia, Svizzera, Olanda, Cile, Argentina, Brasile, Italia, Spagna, Croazia, Ungheria, Serbia, Bulgaria, Grecia, Turchia, Singapore, Nepal, India, Macedonia, Slovenia, Norvegia, Colombia, Paraguay, Bosnia… Questi concerti sono percepiti con un’aura intima, quasi mistica, ma senza altre pretese se non quella di essere in armonia e di affascinare un pubblico vivace e coinvolto. Con il pretesto di questi concerti, ha visitato comunità, associazioni e cooperative, nonché gruppi di attivisti che difendono cause sociali che hanno bisogno di sostegno: Manu ascolta e condivide. E, naturalmente, le riunioni con gli amici alimentano sempre la sua ispirazione.