LP: esce il 29 settembre il nuovo album “Love Lines”

Love Lines, l’attesissimo ultimo album in studio dellə songwriter multi-platino LP, uscirà il 29 settembre via BMG. Dopo l’accattivante album Churches del 2021, Love Lines LP racconta la complessità dell’esperienza umana attraverso i suoi occhi.



L’album contiene dodici brani che offrono uno sguardo profondo e riflessivo sulle esperienze di vita di LP, compresi gli amori, la famiglia e la relazione con se stessə. Scritto durante le sessioni tenutesi tra l’isola di Grand Cayman e Palm Springs, LP ha lavorato con i collaboratori Ashton Irwin (5 Seconds of Summer), Andrew Berkeley Martin (Palaye Royale) e il produttore-cantautore Matthew Pauling, nominato ai GRAMMY, per realizzare un’opera toccante e di grande risonanza emotiva che mette in luce la crescita personale e la scoperta di sé di LP.

Love Lines racchiude l’inconfondibile voce di LP, la sua onesta narrazione e il suo rock and roll senza fronzoli, uniti a un’emozione sentita e indimenticabile.

“Questa è la mia essenza, è ciò che ho fatto per tutta la mia vita, coltivare, cercare di capire e comprendere“, dice LP, “Anche come essere umano, mi sento come se continuassi a diventare sempre più profondə. Ogni anno sono più me stessə“.



Talento unico, dotato di arguzia e profondità introspettiva, LP considera il songwriting come la vocazione della sua vita, paragonandolo all’arte della commedia. “È mettere qualcuno a proprio agio aiutando la sua mente a lasciarsi andare e a ricevere queste emozioni. A quel punto la canzone parla alla loro anima nel modo che desiderano“.



Oggi LP condivide il nuovo singolo “Golden“, in cui canta di aver cominciato ad apprezzare le lezioni che si imparano quando perdi un amore. “We are golden / We’re not broken”, canta con la sua voce espressiva, accattivante e morbida allo stesso tempo. Insieme al brano, LP presenta in anteprima il video musicale diretto dal suo collaboratore di lunga data, Stephen Schofield (LP. Taylor Swift, Joshua Bassett), che vede l’artista danzare in una classica villa californiana della metà del secolo scorso al ritmo allegro del brano, ricordando le sue relazioni e i suoi ricordi passati accanto a modelle dorate iper-surreali.