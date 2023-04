KAISER CHIEFS: è uscito il nuovo singolo “Jealousy”

Dopo tanti anni di carriera e molti hit, i Kaiser Chiefs continuano il loro trionfale ritorno con Jealousy, seconda emozionante anticipazione dall’imminente nuovo album.

Prodotto da Amir Amor (Rudimental) e Lewis Thompson (Becky Hill, Joel Corry, Tom Grennan), e scritto dai Kaiser Chiefs con Lewis Thompson, Henry Tucker (Anne Marie, Aitch) e RISC (Cat Burns, Mimi Webb), Jealousy è un gioioso pugno nello stomaco. Audace, brillante e con un refrain esplosivo, è una dichiarazione d’intenti da parte di una band che continua a fare centro, ed è il follow up del singolo di successo How 2 Dance e del tour nelle arene britanniche alla fine dello scorso anno.

“Abbiamo passato gli ultimi ventanni a fare canzoni, alcune sono state dei successi, altre l’opposto”, spiega Ricky Wilson. “Ma ci sono sempre piaciute. È stata una piacevole sorpresa quando ‘How 2 Dance’ sembrava essere ovunque. Persino a Love Island, che considero un trionfo personale. Una volta eliminate tutte le preoccupazioni e la paura di fallire, per un musicista rimangono libertà e divertimento. È il motivo per cui abbiamo iniziato, quindi devo avvertirvi che una volta ascoltata ‘Jealousy’ non riuscirete a togliervela dalla testa!”

Se con l’album Duck (Polydor, 2019) gli indie rockers britannici erano in equilibrio tra l’euforia del Northern-Soul e l’antitesi dei primi anni ’00, nel 2022 i Kaiser Chiefs sono ritornati sotto i riflettori, in un universo in cui Ricky Wilson, Andrew “Whitey” White (chitarra), Simon Rix (basso), il tastierista Peanut e Vijay Mistry alla batteria, si uniscono per creare ancora una volta ciò che sanno fare meglio, ovvero canzoni dirompenti per i dancefloor di tutto il mondo.