KAISER CHIEFS: ascolta il nuovo singolo “How 2 Dance”

Hanno acquisito fama con singoli di successo come I Predict A Riot, Ruby, Oh My God ed Everyday I Love You Less And Less e anche dal vivo i pluripremiati indie rockers Kaiser Chiefs rimangono tra i più acclamati della loro generazione.



Dopo otto album e due anni di stop a causa della pandemia, con una mentalità fuori dagli schemi la band ha collaborato con alcuni prolifici produttori come Amir Amor, (Ed Sheeran, Charli XCX, Rudimental), Lewis Thompson (David Guetta, Becky Hill) e Nile Rodgers (Chic, David Bowie, Madonna, Daft Punk).

How 2 Dance è il primo risultato di questo nuovo corso del gruppo formato da Rick Wilson (voce), Andrew ‘Whitey’ White (chitarra), Simon Rix (basso), Nick ‘Peanut’ Baines (tastiere) e Vijai Mistry (batteria).

Il cantante Ricky Wilson afferma: “Volevamo fare una canzone che mettesse insieme gli ultimi tre album. La chiamata alle armi di ‘Education and War’, l’atmosfera festosa di ‘Stay Together’ e il classico ‘Kaiseryness of Duck’. Chissà se ci siamo riusciti, ma questa è la bellezza di essere in una band che può andare avanti e continuare a pubblicare i dischi senza troppe interferenze. Dopo molti anni, abbiamo collaborato di nuovo con i due ragazzi che ci avevano messo sotto contratto tempo fa. Ci hanno visto crescere e conoscono i nostri alti e bassi, meglio di noi stessi. Durante un pranzo ci hanno detto che avevamo in sospeso qualcosa ed è lì che è nata ‘How 2 Dance’. Spero di sentirla ai matrimoni, alla radio e nelle ultime discoteche indie rimaste in giro per il paese. Si tratta di lasciar andare le cose e non preoccuparsi di ciò che gli altri pensano. Potrebbe non essere il viaggio più agevole ma a volte hai bisogno di un po’ di turbolenza per ricordarti che stai volando”.

Con un nuovo contratto discografico, il nuovo singolo How 2 Dance e una serie di date a novembre nel Regno Unito, il collettivo di Leeds torna alla ribalta a distanza di tre anni dall’ultimo album Duck (Polydor, 2019), invitando tutti a fare questo giro con loro, e a imparare a ballare.