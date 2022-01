JAMIROQUAI: è uscito “Travelling Without Moving” (25th anniversary edition)

Per celebrare il 25° anniversario dello storico terzo album dei Jamiroquai, “Travelling Without Moving” verrà ristampato in doppio vinile giallo da 180g con una nuova copertina e note scritte dal frontman Jay Kay.

Questa edizione include un Radio Edit Remix di ‘Cosmic Girl‘ di Dimitri From Paris, precedentemente disponibile solo in numero limitato sull’etichetta di Dimitri From Paris, Le-Edits Records. Il vinile include anche un codice di download per l’album.

Pubblicato originariamente a settembre 1996, “Travelling Without Moving” è uno degli album più popolari dei Jamiroquai ed è considerato l’album funk più venduto di tutti i tempi, con oltre 8 milioni di copie. Un classico senza tempo, l’album contiene successi internazionali come “Virtual Insanity” e “Cosmic Girl“, il primo dei quali ha catapultato la band al successo globale, consolidandola come una delle realtà più importanti e di successo del Regno Unito. Ora, a più di 25 anni da quando la band è entrata in studio per la registrazione dell’album, l’ispirazione e il messaggio della musica è ancora attuale e si potrebbe sostenere che abbia un significato ancora più importante. Considerando che è stato scritto in un momento in cui Internet era appena agli inizi, un decennio prima che i social media prendessero il sopravvento sulla società e gli smartphone non sembrassero usciti dai film di fantascienza, il ritornello di “Virtual Insanity” colpisce moltissimo: “Future’s made of virtual insanity now, Always seem to, be governed by this love we have, For useless, twisting, our new technology, Oh, now there is no sound – for we all live underground”.

Fino ad oggi, il suono della band è indiscutibilmente unico e rimane estremamente influente per artisti contemporanei tra cui Dua Lipa, Thundercat, J Dilla, Madlib, Justice, Tyler the Creator e Calvin Harris. “Travelling Without Moving” è certificato disco di platino e disco d’oro in tutto il mondo, incluso il platino dalla RIAA negli Stati Uniti e il quadruplo platino nel Regno Unito. L’album e i singoli hanno raccolto una sfilza di riconoscimenti tra cui dieci nomination e quattro vittorie agli MTV Video Music Awards del 1997 e un Grammy Awards nel 1998 per la migliore performance pop di un duo o gruppo con voce.

