I MUMFORD & SONS celebrano 10 anni di “Babel”

10 anni di Babel: il secondo album dei MUMFORD & SONS celebrato con una ltd edition in vinile 180g colorato, disponibile dal 9 Dicembre 2022.

Anticipato dal singolo I Will Wait, l’album uscì originariamente nell’autunno 2012, salendo al #1 delle classifiche americane e britanniche e contribuendo a far crescere smisuratamente la popolarità della band in tutto il mondo.

L’album ha venduto milioni di copie (4 volte platino sia in USA che UK) ed ha vinto il Grammy Award per l’album dell’anno nel 2013.

Questa edizione per l’anniversario ha una nuova immagine di copertina, una variazione della fotografia originale della cover di Babel, scattata a West London dal fotografo Marcus Haney per l’artwork del disco.

Babel seguì il successo del debut album della band, Sigh No More, (ottobre 2009) e conteneva alcuni dei maggiori hit dei Mumford & Sons, tra questi I Will Wait, Lover of the Light e Hopeless Wanderer.

SIDE A:

1. Babel

2. Whispers In The Dark

3. I Will Wait

4. Holland Road

5. Ghosts That We Knew

6. Lover Of The Light

SIDE B:

1. Lover’s Eyes

2. Reminder

3. Hopeless Wanderer

4. Broken Crown

5. Below My Feet

6. Not With Haste