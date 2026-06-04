EVANESCENCE: recensione del loro nuovo album “Sanctuary”, in uscita domani 5 giugno

A cinque anni di distanza da “The Bitter Truth“, gli Evanescence tornano con “Sanctuary“, il sesto album in studio della loro carriera, in uscita domani 5 giugno. Dopo oltre tre anni di lavorazione, il nuovo disco rappresenta un nuovo capitolo per la band guidata da Amy Lee: un lavoro che conserva l’intensità emotiva e l’identità che hanno reso celebre il gruppo, aggiornandone però il linguaggio attraverso una produzione moderna e perfettamente inserita nel panorama rock e metal contemporaneo.

Con questo album, l’elettronica assume un ruolo decisamente più centrale rispetto al passato. Sin dal primo ascolto, emerge la volontà della band di guardare avanti anziché rifugiarsi nella vecchia era e la prima traccia “Beautiful Lie” lo dimostra. L’influenza di Zakk Cervini e Jordan Fish è evidente, ma il disco mantiene sempre le caratteristiche fondamentali degli Evanescence.

Le prime sei tracce rappresentano la parte più energica dell’album. Da “Tell Me When You’ve Had Enough” a “Afterlife“, la band costruisce una sequenza di brani incisivi e immediati, mantenendo costantemente alta l’energia. La title track “Sanctuary” si impone invece come uno dei momenti più rappresentativi del disco, intensa e monumentale.

I due singoli pubblicati in anticipo sintetizzano perfettamente l’album: “Who Will You Follow” mostra a pieno le influenze di Zakk Cervini e Jordan Fish, mentre “Afterlife” conserva quelle sonorità che hanno caratterizzato il gruppo, oltre a essere stato il singolo che ha segnato il ritorno degli Evanescence.

Dopo una prima metà dominata dall’energia, la seconda parte lascia spazio a momenti più introspettivi ed emozionali. È qui che emergono maggiormente le radici storiche degli Evanescence. “How Do I Heal” e “Forever Without You” rappresentano i momenti più vulnerabili e toccanti dell’intero album. In quest’ultima, emerge la straordinaria interpretazione vocale di Amy Lee, impreziosita da acuti impressionanti.

Anche “About Us” mantiene molte delle caratteristiche che hanno reso riconoscibile la band nel corso degli anni, mentre nella parte finale di “Self Destruct” spiccano gli arrangiamenti orchestrali. La chiusura affidata a “Wide Open Heart” guarda invece al futuro, incorporando influenze moderne vicine al mondo metalcore.

La sensazione finale al termine dell’ascolto è quella di trovarsi davanti a un album sorprendentemente scorrevole. Pur affrontando temi emotivamente intensi, “Sanctuary” non risulta mai pesante o dispersivo, ma accompagna l’ascoltatore con naturalezza tra momenti di grande impatto e passaggi più intimi. È un disco che non cerca di replicare il passato, ma nemmeno di rinnegarlo.

Più che un semplice ritorno, questo nuovo album rappresenta la conferma che gli Evanescence hanno ancora molto da dire e, soprattutto, che sanno ancora come farlo.

La tracklist