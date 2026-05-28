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EVANESCENCE: esce il 5 giugno il nuovo album “Sanctuary”, ascolta il singolo “Who Will Your Follow”

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La rock band statunitense, vincitrice di GRAMMY Award, EVANESCENCE è tornata! Il loro nuovo singolo, “Who Will Your Follow”, già disponibile in digitale, anticipa il loro atteso nuovo album, “Sanctuary”, in uscita il 5 giugno e già in pre-save

Who Will You Follow” è co-scritto e prodotto da Zakk Cervini (Bad Omens, YUNGBLD, Bring Me The Horizon, Spiritbox) e Jordan Fish (Bring Me The Horizon, Poppy, House of Protection, Architects). 

Nel nuovo album “Sanctuary” saranno presenti tracce prodotte da Cervini/Fish, insieme a brani prodotti da Nick Raskulinecz (Korn, Foo Fighters, Rush) e sarà disponibile in versione fisica e digitale dal 5 giugno. 

Amy Lee commenta in merito all’album: “Sono tre anni che ci stiamo lavorando, e dopo averlo ascoltato tutto insieme dall’inizio alla fine, quando ormai manca poco alla sua uscita, posso dire di essere veramente orgogliosa di ogni suo secondo. Lavorarci è stato il mio sfogo per tante cose che avverto come sbagliate e fuori controllo, un luogo dove riaccendere la speranza attraverso il potere della musica e della connessione… meno male che abbiamo già programmato il tour, altrimenti non saprei cosa fare ora! Ne sono completamente ossessionata. Non vedo l’ora che i fan lo ascoltino”.

Di recente la band ha anche annunciato il loro tour mondiale che li vedrà tornare nel nostro Paese per un’unica data italiana. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto per lunedì 28 settembre 2026 all’Unipol Arena di Bologna. Ad aprire il concerto di Bologna saranno la cantante e attrice statunitense Poppy – presente in tutte le date del tour nel Regno Unito e in Europa – e il duo britannico Nova Twins, che si esibirà esclusivamente nelle tappe europee.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44Jgtjd

I due brani più recenti della band, “Fight Like A Girl (feat. K.Flay)” e “Afterlife”, hanno avuto un incredibile riscontro da parte di pubblico e critica. Quest’ultimo ha infatti dominato le classifiche raggiungendo il #1 negli Stati Uniti e Canada sia nella classifica di Billboard “Mainstream Rock Airplay” sia in quella di Mediabase “Active Rock Radio”. 

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