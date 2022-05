ELISA insieme a MATILDA DE ANGELIS nel nuovo singolo “Litoranea”￼

Elisa, la cantautrice dei record, torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con un nuovo singolo dal titolo “Litoranea” in una versione inedita insieme a Matilda De Angelis, attrice nota a livello internazionale già vincitrice di un David di Donatello. Il brano arriva dopo lo straordinario successo del precedente “O forse sei tu”, certificato Platino e presentato all’ultimo Festival di Sanremo conquistando il podio e il Premio Bigazzi per la Migliore Composizione.

“Litoranea”, scritta da Calcutta, Davide Petrella e Gaetano Scognamiglio, è una canzone che sa di estate e libertà in un viaggio tra atmosfere malinconiche e sognanti. Il brano, prodotto da Mace insieme ad Elisa, si muove tra sonorità elettroniche e un trascinante incedere funk in un mix perfetto tra mondi sonori. Un duetto d’eccezione quello tra le due artiste – che vedrà Matilda anche protagonista del video che accompagna l’uscita del pezzo – in cui le due voci si rincorrono e uniscono magistralmente, in una delle canzoni più suggestive del suo ultimo album “Ritorno al Futuro / Back to the Future” (Island Records), già certificato Disco D’oro.

Da maggio l’artista sarà anche protagonista di un mastodontico progetto live pensando al pianeta: un messaggio per l’ambiente, un viaggio in 20 regioni, 3 grandi appuntamenti all’Arena di Verona con tanti ospiti, la collaborazione con UN SGD Action Campaign, una festa itinerante per la musica pensando all’ambiente. Apripista del suo grande ritorno dal vivo saranno tre appuntamenti in Arena, il 28, 30 e 31 maggio, dove la cantante, scelta come Direttrice Artistica di Heroes Festival 2022, guiderà la nuova edizione dell’evento, quest’anno interamente dedicato al tema green. A questo, dal 28 giugno 2022 (a partire da Bassano del Grappa), seguiranno le oltre 30 date del “Back to the Future Live Tour”, tutte attese in location di particolare valore naturale e paesaggistico, e pensate sulla base di un protocollo per un basso impatto ambientale. E proprio l’interesse costante di Elisa per il Pianeta, ha portato l’ONU a nominare l’artista come primo Ally “Alleato” della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

ELISA – Back to the Future Live Tour

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/elisafuture

28 giugno Bassano Del Grappa (Vi) – Parco dei ragazzi del 99

30 giugno Nichelino (To) – Sonic Park – Palazzina di caccia di Stupinigi

2 luglio Genova – Parco degli Erzelli

3 luglio Sampeyre (Cn) – Vallone di Sant’Anna (Suoni dal Monviso)

6 luglio Bard (Ao) – Forte

10 luglio Pistoia – Piazza Duomo

12 luglio Bologna – Sequoie Music Park

15 luglio Cattolica (Rn) – Arena della Regina

16 luglio Fermo – Piazza del Popolo

20 luglio Vasto (Ch) – Area Eventi Aqualand

23 luglio Lecce – Piazza Libertini

24 luglio Molfetta (Ba) – Banchina San Domenico

27 luglio Matera – Cava del Sole

29 luglio Follonica (Gr) – Parco Centrale

2 agosto Treviso – Arena Della Marca

4 agosto Palmanova (Ud) – Piazza Grande

6 agosto Torbole sul Garda (Tn) – Foci del Sarca

25 agosto Castiglioncello (Li) – Castello Pasquini

27 agosto Olbia – Olbia Arena

1 settembre Agrigento – Valle dei Templi

3 settembre Siracusa – Teatro Greco

5 settembre Taormina – Teatro Antico

7 settembre Roccella Jonica (Rc) – Teatro Al Castello

17 settembre Pisa – Piazza Dei Cavalieri

21, 23 e 24 settembre Roma – Cavea Parco Auditorium della Musica

