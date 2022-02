ELISA: esce il 18 febbraio il doppio album “Ritorno al Futuro / Back to the Future”

Da Jovanotti a Mace, da Shablo a Elodie, e ancora Giorgia, Rkomi, DRD, Venerus, Michelangelo, Don Joe, Roshelle, Andrea Rigonat, Stevie Aiello, Sixpm, Marz & Zef: Elisa pubblica a sorpresa le straordinarie collaborazioni presenti nel suo nuovo album “Ritorno al Futuro / Back to the Future”, in uscita il 18 febbraio per Island Records e già in pre-order.



Un lavoro imponente e curato in ogni dettaglio, composto da un doppio album di canzoni inedite, che rispecchia le sue due anime, con un disco interamente in italiano ed uno in inglese.

Venticinque tracce con il meglio della scena musicale italiana del momento e la firma di Elisa, nella musica, produzione e testi, che unisce i diversi mondi sonori presenti in questo eccezionale progetto che si conferma uno dei più attesi del 2022.

“In questo album l’aspetto della collettività e della condivisione era ancora più importante e più centrale rispetto ad altre volte”, ha scritto Elisa presentando i suoi “ospiti”.

La tracklist arriva così dopo la pubblicazione di “Seta”, “A tempo Perso” e “Show’s Rolling’” e in attesa di ascoltare “O forse sei tu”, brano che l’artista porterà sul palco del prossimo Festival di Sanremo.

RITORNO AL FUTURO

A tempo perso prod. Sixpm Seta prod. DRD Come sei veramente O forse sei tu Litoranea Quello che Manca (con Rkomi) Luglio (con Elodie, Giorgia, Roshelle) Come te nessuno mai Non me ne pento Palla al centro (con Jovanotti) Chi lo sa Quando arriva la notte

BACK TO THE FUTURE