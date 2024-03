COSMO: è uscito il nuovo album “Sulle ali del cavallo bianco”

A distanza di tre anni dall’ultimo album in studio è uscito Sulle ali del cavallo bianco, il nuovo progetto discografico di Cosmo (Columbia Records / Sony Music Italy e 42Records).

Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme a Alessio Natalizia – produttore e musicista di base a Londra e noto nei circuiti underground internazionali con l’alias Not Waving – l’album è composto da 11 tracce, nove inediti sommati ai due brani che negli scorsi mesi hanno fatto da apripista al progetto, Troppo forte e Sulle ali del cavallo bianco, la title track.

Il terzo singolo estratto in rotazione radiofonica è L’abbraccio, una canzone pop senza paure, scelta come manifesto di questo nuovo disco tra trionfi di chitarre e suoni più emotivi, “il pezzo che ci ha più scioccati per il risultato, che ci ha più emozionati” – racconta Cosmo.

“La mia musica ha un linguaggio che non tutti capiscono. Questo perchè per certi versi è un ‘atto masturbatorio’. Gli sperimentatori che ‘si masturbano’ con gli strumenti, i suoni, gli arrangiamenti, le citazioni musicali – facendo se possibile abbinamenti assurdi – sono inevitabilmente in un trip tutto loro e rischiano quindi di non comunicare in modo efficace con l’esterno. Quello che cerco di fare con Alessio [Not Waving] è qualcosa che non esiste, una ricerca tutta nostra per restituire alla realtà possibilità nuove e mettere in circolazione qualcosa che prima non c’era e che quindi ha senso produrre.” – spiega – “Tuttavia abbiamo il forte desiderio di essere diretti e sinceri, di far entrare in questo viaggio altre persone, di empatizzare. Siamo qui a fare pop, di fatto. In poche parole: vogliamo fare della nostra ‘masturbazione’ un piacere per tutti.”

Sulle ali del cavallo bianco è disponibile in cinque diversi formati: lo speciale LP deluxe, 500 copie autografate e numerate con la copertina laminata disponibili in esclusiva nel Sony Music Store; l’LP grigio marmorizzato, 1000 copie autografate e numerate; l’LP viola marmorizzato, 1000 copie autografate e numerate; l’LP nero; il CD.

Occasione per presentare la nuova musica dal vivo sarà il tour nei club in partenza il 30 marzo dal Tuscany Hall di Firenze.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/cosmo24

COSMO – Club Tour 2024

30.03.2024 – Firenze @ Tuscany Hall

02.04.2024 – Torino @ OGR sold-out

06.04.2024 – Napoli @ Casa della Musica

08.04.2024 – Bologna @ Estragon

09.04.2024 – Bologna @ Estragon sold-out

10.04.2024 – Milano @ Alcatraz

11.04.2024 – Milano @ Alcatraz sold-out

17.04.2024 – Padova @ Hall

18.04.2024 – Padova @ Hall sold-out

23.04.2024 – Roma @ Atlantico

24.04.2024 – Roma @ Atlantico sold-out

26.04.2024 – Molfetta (BA) @ Eremo sold-out

27.04.2024 – Molfetta (BA) @ Eremo

30.04.2024 – Cesena @ Teatro Verdi

