Buon compleanno CAPAREZZA: ascolta “Io sono il viaggio”, il primo singolo estratto dal disco “Orbit Orbit”

In occasione del suo compleanno e a quattro anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, Caparezza sorprende i fan e pubblica oggi a sorpresa Io sono il viaggio, il primo singolo estratto dal disco-fumetto Orbit Orbit in uscita il 31 ottobre per BMG: una release che unisce ed esalta le sue due anime, quella di musicista e quella di grande appassionato e sceneggiatore di fumetti.

Brano che segna ufficialmente il ritorno in musica dell’artista, Io sono il viaggio esplora il potere rigenerante della vita e la capacità di rinascita dell’essere umano: non siamo solo l’inizio e la fine, ma anche il percorso, la ripartenza e la trasformazione, soprattutto quando sembra che sia tutto finito. Nel brano, Caparezza -che si identifica con il viaggio- riflette su come la vita trovi sempre un modo per ripartire, trasformando ogni fine in un nuovo inizio, ogni sconfitta in energia nuova.

Ho capito che per ogni capolinea c’è un nuovo biglietto che fa capolino/scriverò sul retro della cartolina/lo sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo.

A rendere ancora più vivo questo viaggio le sonorità elettroniche del brano, che amplificano la sensazione di movimento ed evoluzione, creando un’atmosfera sospesa tra introspezione e slancio verso il futuro.

Le novità non finiscono qui: tra ottobre e novembre il cantautore presenterà Orbit Orbit e incontrerà il pubblico in occasione di numerosi firmacopie in tutta Italia. Si parte dai tre giorni al Lucca Comics & Games: i firmacopie si terranno presso il Padiglione Sergio Bonelli da giovedì 30 a sabato 1 novembre (sarà possibile acquistare il FUMETTO presso il Padiglione Sergio Bonelli Editore in Piazza Antelminelli, mentre CD/LP e COFANETTO saranno disponibili presso ORBIT ORBIT POINT in Piazza San Martino e FELTRINELLI LIBRERIE in Via Beccheria 29).

Dal 2 novembre Caparezza percorrerà poi l’Italia da nord a sud, facendo tappa negli store Feltrinelli Librerie di Bologna, Torino, Milano, Verona, Firenze, Napoli, Taranto, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, presso il Festival Fino a leggermi matto a Sassari, Discoteca Lazialedi Roma eClinic Music Storedi Molfetta dove il giorno dell’evento sarà possibile acquistare il CD, l’LP, il COFANETTO o il FUMETTO e ritirare il pass per avere accesso prioritario all’evento (1 pass per ogni merceologia acquistata fino ad esaurimento disponibilità).

In occasione dell’uscita del nuovo album, Caparezza firma anche il suo debutto come autore di fumetti, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Contestualmente all’album, arriverà infatti in libreria e in fumetteria Orbit Orbit, il fumetto evento che accompagna e completa il nuovo disco: un viaggio onirico disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano. Folle e scatenato, colorato, divertente e allo stesso tempo intimo e personale, Orbit Orbit è un’avventura senza limiti.

L’album sarà disponibile nei seguenti formati fisici:

SPACE LP BOX (Doppio vinile “Space Version” + fumetto + adesivi),

SPACE CD BOX(cd + fumetto + cartolina “artcard” + adesivi),

DOPPIO VINILE “IDEA VERSION” colorato Pink- Purple Marbled per Amazon,

DOPPIO VINILE “FLYING AIRSTREAM VERSION” colorato Silver per Feltrinelli,

DOPPIO VINILE “PLANET NOSTOS VERSION” colorato Transparent Blue per Discoteca Laziale.

DOPPIO VINILE BLACK

CD DIGIPACK

Il fumetto, presentato da una copertina disegnata da Matteo De Longis, sarà disponibile sia in formato albo a colori (240 pagine, 16×21 cm) che in volume cartonato a colori (256 pagine, 19×26 cm) a partire dal 31 ottobre.

Caparezza tornerà live nel 2026 con oltre 20 date, le uniche in programma, che lo vedono sui palchi dei principali festival italiani da giugno a settembre. Il tour, che ha già collezionato i primi sold out, si apre il 26 giugno 2026 al Rock in Roma e attraversa altre 20 città italiane tra cui Firenze, doppia data a Bologna (sold out), Torino (sold out), Padova, Milano, Palermo, Bari e molte altre fino alla Reggia di Caserta il 5 settembre 2026. Il tour è prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti, i biglietti sono in vendita su Ticketone e sui principali circuiti di vendita e prevendita abituali.

ORBIT ORBIT FIRMACOPIE

CALENDARIO

Giovedì 30 ottobre // LUCCA COMICS & GAMES >>> PADIGLIONE SERGIO BONELLI P.zza Antelminelli ore 16:00 – 19:00

Venerdì 31 ottobre // LUCCA COMICS & GAMES >>> PADIGLIONE SERGIO BONELLI P.zza Antelminelli ore 13:30 – 15:30 e 17:30 – 19:00

Sabato 1° novembre // LUCCA COMICS & GAMES >>> PADIGLIONE SERGIO BONELLI P.zza Antelminelli ore 11:00 – 13:00 e 16:30 – 18:30

Domenica 2 novembre // BOLOGNA >>> Feltrinelli Via Ravegnana ore 16:00

Lunedì 3 novembre // TORINO >>> Feltrinelli P.zza CLN ore 17:00

Martedì 4 novembre // MILANO >>> Feltrinelli Viale Pasubio ore 17:00

Mercoledì 5 novembre // VERONA >>> Feltrinelli Via Quattro Spade ore 17:00

Giovedì 6 novembre // FIRENZE >>> Feltrinelli P.zza della Repubblica ore 17:00

Venerdì 7 novembre // ROMA >>> Discoteca Laziale ore 16:00

Sabato 8 novembre // NAPOLI >>> Feltrinelli Stazione Garibaldi ore 16:00

Domenica 9 novembre // TARANTO >>> Feltrinelli Via Federico di Palma ore 16:00

Lunedì 10 novembre // BARI >>> Feltrinelli Via Melo ore 17:00

Venerdì 14 novembre // PALERMO >>> Feltrinelli Via Cavour ore 17:00

Sabato 15 novembre // CATANIA >>> Feltrinelli Via Etnea ore 17:00

Domenica 16 novembre // CAGLIARI >>> Feltrinelli Via Roma ore 16:00

Lunedì 17 novembre // SASSARI >>> Festival Fino a leggermi matto – Padiglione Tavolara ore 18:30

Domenica 23 novembre // MOLFETTA >>> Clinic Music Store ore 16:00

CAPAREZZA LIVE 2026

Biglietti > https://tidd.ly/3HPeB0n

26 GIUGNO ROMA – ROCK IN ROMA

27 GIUGNO FIRENZE – FLORENCE MUSIC FESTIVAL

04 LUGLIO MANTOVA – MANTOVA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA SORDELLO

07 LUGLIO BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK – SOLD OUT

08 LUGLIO BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK

11 LUGLIO COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL – SOLD OUT

12 LUGLIO PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

15 LUGLIO MILANO – PARCO DELLA MUSICA DI MILANO

17 LUGLIO SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST

18 LUGLIO FRANCAVILLA (CH) – SHOCKWAVE FESTIVAL

24 LUGLIO GENOVA – BALENA FESTIVAL

25 LUGLIO CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

01 AGOSTO CAMPOBASSO – AREA EVENTI NUOVO ROMAGNOLI

05 AGOSTO LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CAVE DEL DUCA

07 AGOSTO CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI

08 AGOSTO PALERMO – DREAM POP FESTIVAL – VELODROMO

12 AGOSTO CINQUALE (MS) – VIBES SUMMER FESTIVAL

13 AGOSTO BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

16 AGOSTO MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO

22 AGOSTO ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL – ANF. IVAN GRAZIANI

04 SETTEMBRE BARI – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – FIERA DEL LEVANTE

05 SETTEMBRE CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE

Biglietti > https://tidd.ly/3HPeB0n