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Concerti

CAPAREZZA: scopri la scaletta del tour estivo “Live 2026”

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Caparezza | ph. Alberto D'Andrea
Caparezza | ph. Alberto D'Andrea

Dopo una lunga attesa, Caparezza è ufficialmente tornato sul palco. Sabato 20 giugno, la splendida cornice del Connessione Festival di Sordevolo ha ospitato la “data zero” del nuovo tour estivo Live 2026.

Uno show che, come da tradizione per l’artista pugliese, fonde rap, rock, satira e una fortissima componente teatrale e visiva.

L’estate 2026 vedrà Caparezza protagonista dei principali festival italiani con oltre 20 appuntamenti (molti dei quali già completamente sold out) per presentare il nuovo album-fumetto “Orbit Orbit”.

Di seguito, la scaletta della prima notte a Sordevolo e il calendario completo dei concerti.

CAPAREZZA – la scaletta del tour Live 2026

Il banditore (Enzo Del Re cover)
Il pianeta delle idee
Io sono il viaggio
El sendero
A comic book saved my life
Gli occhi della mente
Mica Van Gogh
Vengo dalla Luna
Ti fa stare bene
Pathosfera
China Town
Darktar
Come la musica elettronica
La scelta
Abiura di me
La fine di Gaia
Curiosity (oltre il bagliore)
Una chiave

Encore:
Fuori dal tunnel
Jodellavitanonhocapitouncazzo
Vieni a ballare in Puglia

CAPAREZZA – Live 2026

Il tour toccherà l’Italia da nord a sud fino a settembre. Se non avete ancora acquistato i biglietti, affrettatevi: molte date sono già esaurite.

20 GIUGNO SORDEVOLO – CONNESSIONE FESTIVAL – DATA ZERO

26 GIUGNO ROMA – ROCK IN ROMA

27 GIUGNO FIRENZE – FLORENCE MUSIC FESTIVAL

04 LUGLIO MANTOVA – MANTOVA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA SORDELLO

07 LUGLIO BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK – SOLD OUT

08 LUGLIO BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK – SOLD OUT

11 LUGLIO COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL – SOLD OUT

12 LUGLIO PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL – SOLD OUT

15 LUGLIO MILANO – PARCO DELLA MUSICA DI MILANO – SOLD OUT

17 LUGLIO SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST

18 LUGLIO FRANCAVILLA (CH) – SHOCKWAVE FESTIVAL

24 LUGLIO GENOVA – BALENA FESTIVAL SOLD OUT – SOLD OUT

25 LUGLIO CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

01 AGOSTO CAMPOBASSO – AREA EVENTI NUOVO ROMAGNOLI

05 AGOSTO LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CAVE DEL DUCA

07 AGOSTO CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI

08 AGOSTO PALERMO – DREAM POP FESTIVAL – VELODROMO

12 AGOSTO CINQUALE (MS) – VIBES SUMMER FESTIVAL

13 AGOSTO BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

16 AGOSTO MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO

22 AGOSTO ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL – ANF. IVAN GRAZIANI

04 SETTEMBRE BARI – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – FIERA DEL LEVANTE

05 SETTEMBRE CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE 

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