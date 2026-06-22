CAPAREZZA: scopri la scaletta del tour estivo “Live 2026”

Dopo una lunga attesa, Caparezza è ufficialmente tornato sul palco. Sabato 20 giugno, la splendida cornice del Connessione Festival di Sordevolo ha ospitato la “data zero” del nuovo tour estivo Live 2026.
Uno show che, come da tradizione per l’artista pugliese, fonde rap, rock, satira e una fortissima componente teatrale e visiva.
L’estate 2026 vedrà Caparezza protagonista dei principali festival italiani con oltre 20 appuntamenti (molti dei quali già completamente sold out) per presentare il nuovo album-fumetto “Orbit Orbit”.
Di seguito, la scaletta della prima notte a Sordevolo e il calendario completo dei concerti.
CAPAREZZA – la scaletta del tour Live 2026
Il banditore (Enzo Del Re cover)
Il pianeta delle idee
Io sono il viaggio
El sendero
A comic book saved my life
Gli occhi della mente
Mica Van Gogh
Vengo dalla Luna
Ti fa stare bene
Pathosfera
China Town
Darktar
Come la musica elettronica
La scelta
Abiura di me
La fine di Gaia
Curiosity (oltre il bagliore)
Una chiave
Encore:
Fuori dal tunnel
Jodellavitanonhocapitouncazzo
Vieni a ballare in Puglia
CAPAREZZA – Live 2026
Il tour toccherà l’Italia da nord a sud fino a settembre. Se non avete ancora acquistato i biglietti, affrettatevi: molte date sono già esaurite.
20 GIUGNO SORDEVOLO – CONNESSIONE FESTIVAL – DATA ZERO
26 GIUGNO ROMA – ROCK IN ROMA
27 GIUGNO FIRENZE – FLORENCE MUSIC FESTIVAL
04 LUGLIO MANTOVA – MANTOVA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA SORDELLO
07 LUGLIO BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK – SOLD OUT
08 LUGLIO BOLOGNA – SEQUOIE MUSIC PARK – SOLD OUT
11 LUGLIO COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL – SOLD OUT
12 LUGLIO PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL – SOLD OUT
15 LUGLIO MILANO – PARCO DELLA MUSICA DI MILANO – SOLD OUT
17 LUGLIO SERVIGLIANO (FM) – NOSOUND FEST
18 LUGLIO FRANCAVILLA (CH) – SHOCKWAVE FESTIVAL
24 LUGLIO GENOVA – BALENA FESTIVAL SOLD OUT – SOLD OUT
25 LUGLIO CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA
01 AGOSTO CAMPOBASSO – AREA EVENTI NUOVO ROMAGNOLI
05 AGOSTO LECCE – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CAVE DEL DUCA
07 AGOSTO CATANIA – SOTTO IL VULCANO FEST – VILLA BELLINI
08 AGOSTO PALERMO – DREAM POP FESTIVAL – VELODROMO
12 AGOSTO CINQUALE (MS) – VIBES SUMMER FESTIVAL
13 AGOSTO BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO
16 AGOSTO MAJANO (UD) – FESTIVAL DI MAJANO
22 AGOSTO ALGHERO (SS) – ALGUER SUMMER FESTIVAL – ANF. IVAN GRAZIANI
04 SETTEMBRE BARI – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – FIERA DEL LEVANTE
05 SETTEMBRE CASERTA – REGGIA DI CASERTA, PIAZZA CARLO DI BORBONE