FESTIVAL DI MAJANO 2026: la 66° edizione dal 24 luglio al 16 agosto

Il Festival di Majano, appuntamento simbolo dell’estate in Friuli Venezia Giulia e tra le manifestazioni storiche più importanti del Nordest, svela il programma completo della sua 66ª edizione. Una rassegna che continua a rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità, costruita in oltre sei decenni di attività grazie all’impegno e alla passione della Pro Majano.

Anche quest’anno il festival proporrà un calendario ricco e trasversale, capace di affiancare grandi protagonisti della musica italiana e internazionale a eventi gastronomici, incontri culturali, mostre e appuntamenti sportivi. Un format ormai consolidato che trasforma Majano in un luogo di aggregazione e partecipazione, con una proposta pensata per coinvolgere pubblici di ogni età e rendere il festival un’esperienza accessibile, diffusa e condivisa.

MUSICA E EVENTI LIVE

Come da tradizione sarà la grande musica il cuore pulsante del Festival di Majano, che anche per questa edizione propone un calendario di concerti di altissimo profilo, confermando la manifestazione fra gli appuntamenti più rilevanti dell’estate musicale italiana. Un programma capace di attraversare generi e generazioni diverse, portando sul palco artisti amatissimi dal grande pubblico e produzioni di forte impatto spettacolare. Nel cinquantesimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì duramente il Friuli Venezia Giulia, e Majano in particolare, il festival sceglie di dedicare il concerto inaugurale a quella ferita ancora viva nella memoria collettiva del territorio. Sabato 25 luglio, alle ore 21.00, la grande Area Concerti ospiterà “Bolero Carmina Burana”, imponente produzione proposta dalla Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Oltre 200 tra musicisti e coristi daranno vita a uno spettacolo di straordinaria intensità emotiva e musicale, pensato come momento di memoria e condivisione.

Domenica 26 luglio tornerà invece uno degli appuntamenti più amati dal pubblico del festival: la serata dedicata all’universo dei Pink Floyd con il live dei Pink Sonic, considerati tra i migliori tributi europei alla storica band britannica. Un viaggio immersivo tra atmosfere psichedeliche, grandi classici e suggestioni visive che ripercorrerà alcune delle pagine più iconiche della storia del rock.

Spazio poi alla scena urban contemporanea con il ritorno in Friuli Venezia Giulia di Ernia, protagonista sabato 1 agosto della tappa majanese del suo “Solo Per Amore Summer Tour 2026”, dopo il successo registrato nei principali palasport italiani. Grande attesa anche per Tony Boy, tra gli artisti più seguiti della nuova generazione rap italiana, che salirà sul palco venerdì 7 agosto forte del successo del nuovo album “Trauma”, capace di conquistare milioni di ascolti nelle prime settimane di pubblicazione.

Domenica 9 agosto sarà invece la volta di Noyz Narcos, autentica leggenda dell’hip hop hardcore italiano, atteso a Majano con l’unica data regionale del suo “Cruel Summer Tour 2026”. L’artista presenterà dal vivo i brani del nuovo album “FUNNY GAMES”, insieme ai pezzi che hanno segnato la sua lunga carriera.

Gran finale domenica 16 agosto con il ritorno live di Caparezza, che dopo quattro anni di pausa riabbraccerà il pubblico del festival con il tour legato al nuovo album “Orbit Orbit”, pubblicato alla fine del 2025. Un appuntamento destinato a richiamare migliaia di spettatori per uno degli artisti più originali e spettacolari della scena musicale italiana. I biglietti per gli appuntamenti a pagamento sono disponibili sul circuito Ticketone. Tutte le informazioni e il programma completo su www.promajano.it. I concerti dell’Ensemble Symphony Orchestra, Tony Boy e Caparezza sono organizzati da Zenit srl, in collaborazione con la Pro Majano.

Ma come da tradizione il festival regala sempre anche tanta ottima musica da godere gratuitamente, sia sul main stage dell’Area Concerti, sia sul secondo palco di Piazza Italia. Il 5 agosto grande appuntamento a ingresso libero con la musica dance con tre pezzi da novanta della consolle: Merk & Kremont e Andrea Damante. Il 31 luglio torna l’appuntamento con Marakaibo – Krepapelle d’estate, mente il 14 agosto ecco il tributo al bluesman Zucchero Fornaciari con O.I. & B. con La Versiòn Cubana. Musica di qualità verrà proposta in tutte le serate del festival anche sul second stage in Piazza Italia.

Nel calendario in via di definizione sono già confermate le esibizioni di Rewind tributo a Vasco (24 luglio), May Day 28 (30 luglio), Hanky Panky (31 luglio), Segnali caotici (8 agosto), Cindy & The Rock History (13 agosto) e Jvan Moda Band (16 agosto).

