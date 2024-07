BLUR: è uscito l’album live “Live At Wembley Stadium”

Ad un anno dall’ epocale weekend di musica e gioia allo stadio di Wembley, i blur pubblicano il nuovo album live dal titolo “Live at Wembley Stadium” il 26 luglio su etichetta Parlophone.

Live at Wembley Stadium è una raccolta di brani catturati durante le due indimenticabili serate dell’estate scorsa – i più grandi show degli oltre 30 anni di carriera della band – che hanno visto Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James e Dave Rowntree esibirsi davanti ad oltre 150.000 fan allo stadio di Wembley.

E’ stata la prima volta in assoluto che i Blur hanno suonato nell’iconica struttura londinese.

Tra i brani nella setlist, The Narcissist e St Charles Square dall’ultimo e acclamatissimo album “The Ballad of Darren”, oltre a There's No Other Way, Popscene, Beetlebum, Trimm Trabb, Villa Rosie, Coffee & TV, Under the Westway,Out of Time, To the End, Parklife, Song 2, This is a Low, Girls & Boys, Tender e The Universal.

Un nuovo film del concerto – intitolato anch’esso “Blur: Live at Wembley Stadium”, uscirà nei cinema in UK e Irlanda il 6 settembre di quest’anno.

Il lungometraggio documentario Blur: To The End è nelle sale cinematografiche in UK e Irlanda dal 19 luglio. Il film racconta il capitolo più recente della storia della band,ripreso durante il periodo in cui i blur hanno fatto il loro ritorno a sorpresa ed emozionante con il primo album in 8 anni, “The Ballad of Darren”.

blur: To The End è un momento di intimità con la più duratura delle band inglesi, che è stata al centro della vita e dell’nfluenza culturale britannica per oltre tre decenni.

Sia Blur: To The End che blur: Live at Wembley Stadium sono diretti da Toby L e prodotti da Josh Connolly, tramite la casa di produzione Up The Game e saranno pubblicati da Altitude.