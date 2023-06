BEN HARPER: è uscito il nuovo album “Wide Open Light”

Il cantautore, musicista e produttore BEN HARPER condivide il suo nuovo video musicale “Yard Sale (Live From The Kitchen)”, una speciale versione acustica del singolo “Yard Sale” con Jack Johnson.

A Luglio Ben Harper sarà in Italia per 5 concerti, dal vivo a Milano, Verona, Perugia, La Spezia e Tarvisio (Udine).

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3OKDYBm

Il video, girato in casa, ci regala una nuova versione del brano prima dell’uscita dell’album in studio WIDE OPEN LIGHT, disponibile via Chrysalis Records.

WIDE OPEN LIGHT è stato preceduto lo scorso anno dal disco Bloodline Maintenance che ha ricevuto una nomination agli ultimi Grammy Awards.

L’album di prossima uscita è descritto da Ben come una vera e propria famiglia di canzoni in cui ogni traccia è parente stretta della successiva. È volutamente minimalista e sono le canzoni stesse, tanto quanto la produzione, le protagoniste assolute.

Vincitore di 3 GRAMMY, Harper ha raccolto il plauso della critica internazionale e un seguito di fan in tutto il mondo grazie alla sua discografia che è sempre stata in grado di attraversare sapientemente diversi generi, producendo anche acclamati album di nomi del calibro di Mavis Staples, Rickie Lee Jones, The Blind Boys of Alabama, Natalie Maines, Ziggy Marley e altri.

BEN HARPER TOUR 2023

11 luglio – SEGRATE (MI) – Circolo Magnolia w/ JOHN BUTLER

12 luglio – VILLAFRANCA (VR) – Castello Scaligero

13 luglio – PERUGIA, Arena Santa Giuliana

15 luglio – TARVISIO (UD) – Laghi di Fusine / No Borders h. 14:00

16 luglio – SARZANA (SP) – P.zza Matteotti

