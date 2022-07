BEN HARPER: esce il 22 luglio il diciassettesimo album “Bloodline Maintenance”

Prodotto da Harper e dal vincitore del Grammy Award Sheldon Gomberg, “We Need To Talk About it“ è il primo singolo estratto dall’attesissimo album di Harper, BLOODLINE MAINTENANCE, un disco tremendamente personale e dall’animo soul, che uscirà venerdì 22 luglio via Chrysalis Records.

Sostenuto dalla chitarra funky di Harper, il nuovo brano si rivolge in maniera provocatoria alle ferite della schiavitù attraverso un meccanismo tagliente di “chiamata e risposta”, accompagnata da cori gospel e ritmi martellanti potenziati dal suono distintivo del tamburo africano.

Il nuovo album è un’opera in gran parte ispirata dalla perdita di un amico di lunga data e dall’influenza di un padre carismatico, BLOODLINE MAINTENANCE vede Harper suonare la maggior parte degli strumenti da solo, spaziando tra chitarra, basso, batteria e un assortimento eclettico di percussioni, compreso un rullante giocattolo di plastica.

Il suo 17° LP in studio – e il primo dal 2020 strumentale WINTER IS FOR LOVERS – e il primo album solista non strumentale di nuove canzoni dal 2016. Il nuovo album è ulteriormente arricchito dalla caratteristica lap steel di Harper, esaltata grazie a un potente amplificatore Dumble che crea un suono che Harper descrive come “a sort of a merging of Robert Johnson and Jimi Hendrix.” .

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS – Italy Tour 2022



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/benharper-2019



LUGLIO

13 – Marostica (Vicenza) – Marostica Summer Festival

17 – Lucca – Lucca Summer Festival

19 – Nichelino (Torino) – Stupinigi Sonic Park



AGOSTO

2 – Palmanova (Udine) – Piazza Grande

3 – San Mauro Pascoli (Forli Cesena) – Acieloaperto Festival

4 – Roma – Cavea Auditorium Parco Della Musica

6 – Taormina – Teatro Antico di Taormina

9 – Riola Sardo (Oristano) – Parco dei Suoni

11 – Brescia – Festa di Radio Onda d’Urto

Photo Credit: Michael Halsband