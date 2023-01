BELLE AND SEBASTIAN: è uscito il nuovo album “Late Developers”

I Belle and Sebastian cominciano nel modo migliore il 2023, con un nuovo album “Late Developers”in uscita venerdì 13 gennaio su Matador. Il primo singolo “I Don’t Know What You See In Me” è una delle canzoni pop più contagiose della band, oltre ad essere la prima scritta in collaborazione con il giovane compositore pop Pete Ferguson.

Arrivato quasi a ridosso di “A Bit of Previous” del 2022, “Late Developers” si presenta come il cugino fortunato del suo predecessore. L’album raccoglie la parte più gioiosa della band, è fresco, immediato, ma possiede quel je ne sais quoi dei Belle and Sebastian, che ha sempre le parole o la melodia perfetta al momento giusto, e che ammette, con tono armonioso che “Every girl and boy / each one is a misery” (“When The Cynics Stare Back From The Wall“).

“Juliet Naked” unisce l’energia inquieta alla Billy Bragg ad una corposa chitarra elettrica e al canto di Stuart Murdoch, degno di uno stadio di calcio. “When The Cynics Stare Back From The Wall” è una gemma dell’era pre-Belle and Sebastian del 1994, a cui partecipa Tracyanne Campbell dei Camera Obscura. “So In The Moment” è un pop psichedelico mozzafiato, senza dubbio una delle migliori canzoni di Stevie Jackson. “When We Were Very Young” è un jangle rock alla Smiths, agrodolce e struggente: “I wish I could be content / With the football scores / I wish I could be content with my daily chores / With my daily worship of the sublime”.



Registrato durante le sessioni di A Bit of Previous, Late Developers non sembra una raccolta di canzoni non abbastanza buone per andare sul “vero” disco, piuttosto un’enorme tela messa a disposizione di studenti liberi di riempirla a proprio piacimento

Photo credit: Anna Isola Crolla