BELLE AND SEBASTIAN + l’OFFICINA DELLA CAMOMILLA in concerto il 12 luglio al Parco della Musica di Milano

Domenica 12 luglio la storica band di Glasgow BELLE AND SEBASTIAN si esibirà al PARCO DELLA MUSICA DI MILANO, a Segrate, in occasione dei 30 anni di “If You’re Feeling Sinister”, uno degli album più amati della loro carriera.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/48k9qj6

Pubblicato nel 1996, “If You’re Feeling Sinister” è diventato una presenza fissa nelle classifiche dei «migliori di tutti i tempi». L’album verrà riproposto live integralmente, insieme ad altri brani che hanno reso celebri Belle and Sebastian.

Guidati da Stuart Murdoch, i Belle and Sebastian hanno costruito negli anni un immaginario sonoro unico, diventando un punto di riferimento assoluto per la scena indie pop internazionale grazie a una scrittura elegante, intimista e immediatamente riconoscibile. Il live milanese si annuncia così come un’occasione preziosa per ritrovare dal vivo una band che ha segnato in modo profondo più generazioni di ascoltatori.

Ad arricchire la serata ci sarà anche l’Officina della Camomilla, progetto nato a Milano e legato al percorso artistico di Francesco De Leo, nome centrale dell’indie italiano degli ultimi anni.

Il concerto, in collaborazione con Barley Arts, avrà posti a sedere.

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Parco della Musica di Milano 2026

Parco della Musica di Milano è un’ampia area di 70mila mq immersa nel verde nei pressi di Linate (via Enzo Jannacci – 20054 Segrate, MI) che da giugno a settembre 2026 si animerà con concerti sui due palchi “Arena” e “Garden”, abbracciando molteplici generi e rivolgendosi a tutte le generazioni.

Tanti artisti internazionali hanno scelto Parco della Musica di Milano per la loro unica data italiana nell’estate 2026, grazie al successo della location che lo scorso anno, alla sua prima edizione, ha chiuso una stagione estiva con ottimi risultati e concerti indimenticabili come quelli di Massive Attack e Smashing Pumpkins. Dal pop al rock, dall’elettronica all’hip-hop, il cartellone trasversale parla a tutte le generazioni, offrendo un’esperienza unica dove natura, spettacolo e intrattenimento si fondono.

I 2 palchi sono modulabili, con posti a sedere e in piedi. Nell’area ci sono vari punti ristoro e beverage, alcuni accessibili anche a chi non ha il biglietto per il concerto, per permettere ad accompagnatori e avventurieri di godere Parco della Musica anche senza assistere al live. Sono presenti 6 food truck in varie zone del parco. Anche gli store del merchandising è presente sia all’interno dell’area concerto che all’entrata.

L’evento adotta sistemi di pagamento cashless e casse automatiche.

Sono a disposizione 3000 parcheggi, acquistabili online, per diminuire l’inquinamento delle code, o in loco.

Il rispetto per l’ambiente è al centro della filosofia del PMM che si è impegnato nella promozione di mezzi di trasporto sostenibili come biciclette (25 minuti in bicicletta da piazza Cinque Giornate) e trasporti pubblici (M4 Linate, Autobus 973, Autobus 923).