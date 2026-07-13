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VULFPECK + The Fearless Flyers: le foto del concerto al Parco della Musica di Milano

Vulfpeck in concerto al Parco della musica di Milano, in apertura The Fearless Flyers. Guarda le foto del live show.

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Vulfpeck in concerto Parco della Musica di Milano, foto di Giorgia De Dato per www.rockon.it

Foto di Giorgia De Dato

I Vulfpeck sono saliti sul palco del Parco della Musica di Milano il 13 luglio 2026 per la loro prima esibizione in Italia, unica data nel nostro Paese. La band statunitense, fondata da Jack Stratton, Theo Katzman, Joe Dart e Woody Goss, ha portato dal vivo il proprio inconfondibile mix di funk, soul e groove che negli anni li ha resi una delle realtà indipendenti più apprezzate della scena internazionale.

Nel corso della serata il gruppo ha alternato i brani più rappresentativi della propria discografia alle composizioni più recenti, confermando sul palco quell’approccio ricercato che da sempre caratterizza il progetto.

Ad aprire il concerto sono stati i The Fearless Flyers, supergruppo funk nato come progetto parallelo dei Vulfpeck e composto da Cory Wong, Joe Dart, Mark Lettieri e Nate Smith. La loro esibizione ha inaugurato la serata con un set interamente strumentale, anticipando l’arrivo sul palco dei Vulfpeck.

Clicca qui per vedere le foto dei Vulfpeck in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Vulfpeck
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