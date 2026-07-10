Nuova data per i BELLE AND SEBASTIAN in concerto il 29 Novembre a Roma

Dopo i due appuntamenti estivi in programma domenica 12 luglio 2026 al Parco della Musica di Milano e lunedì 13 luglio al Sequoie Music Park di Bologna, i Belle and Sebastian annunciano una terza data italiana, anche questa per celebrare il trentesimo anniversario dell’iconico album If You’re Feeling Sinister.

La band scozzese si esibirà all’Orion Club di Ciampino domenica 29 novembre 2026, regalando al pubblico italiano un’altra esibizione nel 2026.

Pubblicato nel 1996, If You’re Feeling Sinister è diventato presto leggendario, diventando una presenza fissa nelle classifiche dei «migliori di tutti i tempi», con brani che popolano mixtape e playlist. The Guardian ha definito il disco «sottilmente poetico, ironico e meravigliosamente melodico».

Nel 2023 i Belle and Sebastian hanno pubblicato Late Developers, a breve distanza da A Bit of Previous del 2022. Si tratta di un’appassionata celebrazione dei momenti più luminosi del loro repertorio, un lavoro fresco e immediato, che possiede quel certo je ne sais quoi tipico dei B&S. «Proprio come If You’re Feeling Sinister, questo album è un seguito quasi simultaneo che risulta addirittura migliore del suo acclamato predecessore» ha scritto Pitchfork.