BELLE AND SEBASTIAN: a Luglio 2026 in concerto a Milano e Bologna per celebrare i 30 anni di “If You’re Feeling Sinister”

L’iconica band scozzese Belle and Sebastian sarà in Italia nel 2026 per due date imperdibili, in cui proporrà integralmente lo storico album If You’re Feeling Sinister, in occasione del suo trentesimo anniversario, oltre alle hit che l’hanno fatta amare da tutto il mondo. Gli appuntamenti sono domenica 12 luglio al Parco della Musica di Milano e lunedì 13 luglio al Sequoie Music Park di Bologna.

Pubblicato nel 1996, If You’re Feeling Sinister è diventato presto leggendario, diventando una presenza fissa nelle classifiche dei «migliori di tutti i tempi», con brani che popolano mixtape e playlist. The Guardian ha definito il disco «sottilmente poetico, ironico e meravigliosamente melodico».

Nel 2023 i Belle and Sebastian hanno pubblicato Late Developers, a breve disatanza da A Bit of Previous del 2022. Si tratta di un’appassionata celebrazione dei momenti più luminosi del loro repertorio, un lavoro fresco e immediato, che possiede quel certo je ne sais quoi tipico dei B&S. «Proprio come If You’re Feeling Sinister, questo album è un seguito quasi simultaneo che risulta addirittura migliore del suo acclamato predecessore» ha scritto Pitchfork.

BELLE AND SEBASTIAN

Domenica 12 Luglio 2026 – MILANO

Parco della Musica – Via Enzo Jannacci

Inizio concerti h. 21:45

Poltronissima: € 78,00 + prev.

Poltrona gold: € 50,00 + prev.

Poltrona silver: € 40,00 + prev.

Platea numerata: € 38,00 + prev.

Lunedì 13 Luglio 2026 – BOLOGNA

Sequoie Music Park – Via di Saliceto, 75

Inizio concerti h. 21:30

Poltronissima: € 78,00 + prev.

Poltrona gold: € 55,00 + prev.

Poltrona silver: € 43,00 + prev.

Platea numerata: € 38,00 + prev.

Tribuna numerata: € 38,00 + prev.

Platea in piedi laterale: € 34,00 + prev.