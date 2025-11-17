Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

BELLE AND SEBASTIAN: a Luglio 2026 in concerto a Milano e Bologna per celebrare i 30 anni di “If You’re Feeling Sinister”

Published

L’iconica band scozzese Belle and Sebastian sarà in Italia nel 2026 per due date imperdibili, in cui proporrà integralmente lo storico album If You’re Feeling Sinister, in occasione del suo trentesimo anniversario, oltre alle hit che l’hanno fatta amare da tutto il mondo. Gli appuntamenti sono domenica 12 luglio al Parco della Musica di Milano e lunedì 13 luglio al Sequoie Music Park di Bologna.

Biglietti > https://tidd.ly/48k9qj6

Pubblicato nel 1996, If You’re Feeling Sinister è diventato presto leggendario, diventando una presenza fissa nelle classifiche dei «migliori di tutti i tempi», con brani che popolano mixtape e playlist. The Guardian ha definito il disco «sottilmente poetico, ironico e meravigliosamente melodico».

Nel 2023 i Belle and Sebastian hanno pubblicato Late Developers, a breve disatanza da A Bit of Previous del 2022. Si tratta di un’appassionata celebrazione dei momenti più luminosi del loro repertorio, un lavoro fresco e immediato, che possiede quel certo je ne sais quoi tipico dei B&S. «Proprio come If You’re Feeling Sinister, questo album è un seguito quasi simultaneo che risulta addirittura migliore del suo acclamato predecessore» ha scritto Pitchfork.

BELLE AND SEBASTIAN

Domenica 12 Luglio 2026 – MILANO
Parco della Musica – Via Enzo Jannacci

Inizio concerti h. 21:45

Biglietti > https://tidd.ly/48k9qj6

Poltronissima: € 78,00 + prev.
Poltrona gold: € 50,00 + prev.
Poltrona silver: € 40,00 + prev.
Platea numerata: € 38,00 + prev.

Lunedì 13 Luglio 2026 – BOLOGNA
Sequoie Music Park – Via di Saliceto, 75

Inizio concerti h. 21:30

Biglietti > https://tidd.ly/48k9qj6

Poltronissima: € 78,00 + prev.
Poltrona gold: € 55,00 + prev.
Poltrona silver: € 43,00 + prev.
Platea numerata: € 38,00 + prev.
Tribuna numerata: € 38,00 + prev.
Platea in piedi laterale: € 34,00 + prev.

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Dischi

BELLE AND SEBASTIAN: è uscito il nuovo album “Late Developers”

I Belle and Sebastian cominciano nel modo migliore il 2023, con un nuovo album “Late Developers”in uscita venerdì 13 gennaio su Matador. Il primo singolo “I Don’t Know What You...

13/01/2023

Concerti

I BELLE and SEBASTIAN a Febbraio in concerto a Milano e Bologna

I Belle and Sebastian arrivano in Italia per due date magiche. BELLE and SEBASTIAN 13 Febbraio 2018 – MILANO Fabrique 14 Febbraio 2018 –...

25/09/2017

Festival

SPILLA 2015: domenica 12 Luglio Belle & Sebastian in concerto ad Ancona

Spilla, il festival che quest’anno giunge alla sua IX edizione, ritorna il 10, 11 e 12 Luglio nella città di Ancona con una programmazione...

27/03/2015

Tour

BELLE and SEBASTIAN: due concerti ad Agosto per la band scozzese

Da quasi venti anni, i Belle and Sebastian, sono tra le band più autorevoli della scena indie rock internazionale. Otto album di inediti, due...

12/05/2014