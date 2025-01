BAUSTELLE: esce il 4 aprile il nuovo album “El Galactico”, ascolta il primo singolo “Spogliami”

E’ partito con l’uscita del singolo SPOGLIAMI per BMG (https://Baustelle.lnk.to/spogliami) il nuovo capitolo del percorso musicale dei BAUSTELLE, che quest’anno celebrano i loro 25 anni di carriera. Il brano anticipa EL GALACTICO, il nuovo album dell’iconica band in uscita il 4 aprile.

L’album EL GALACTICO da oggi è disponibile in pre-order (https://Baustelle.lnk.to/elgalacticoPR) in formato vinile colorato numerato limited edition con alternative cover in esclusiva Amazon, vinile colorato numerato limited edition con original cover disponibile ovunque e in formato CD. L’artwork del nuovo album verrà presto svelato, nell’attesa la band ha rivelato la copertina del vinile limited edition.

SPOGLIAMI segna il ritorno sulla scena musicale di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini, che hanno già dato appuntamento dal vivo in grande stile al loro pubblico con EL GALACTICO FESTIVAL che si terrà l’1 e il 2 giugno a Firenze sul palco dell’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale, lì dove tutto è cominciato.

SPOGLIAMI vuole essere un inno al cambiamento, alla trasformazione, alla diversità. Scritto da Francesco Bianconi, Diego Palazzo e Federico Nardelli e prodotto da quest’ultimo insieme a Francesco Bianconi, il brano è caratterizzato da un sound solare, elettrico e teso, ispirato alla California degli anni Sessanta ed esprime un desiderio di purificazione e rottura.

«È una canzone che parla del desiderio di essere altro rispetto a ciò che si è o si è diventati. È questo un sentimento che ha sempre albergato in molti testi delle nostre canzoni, ed è il sentimento che in fin dei conti ha provocato la nostra nascita come band tanti anni fa: ci siamo formati perché volevamo essere diversi da tutto il resto, diversi dal mondo – racconta Francesco Bianconi dei BAUSTELLE – Questo senso di disgusto, di volontà di spoliazione contenuto nelle parole della canzone lo provo io anche in questo momento, rinnovato e rinvigorito dal momento storico critico che stiamo attraversando. Volevo trasmettere un senso di purificazione dal contaminato, una voglia di rottura di catene e di liberazione dalle tossine: ogni ascoltatore sarà libero di cantare queste parole a modo suo e dare una forma e un volto alla propria personale oppressione»

In occasione della celebrazione dei 25 anni di carriera i BAUSTELLE sono lieti di presentare EL GALACTICO FESTIVAL – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – il primo festival ideato, scritto e diretto dalla band.

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/baustelle

Durante EL GALACTICO FESTIVAL, i BAUSTELLE si esibiranno insieme ad ospiti a sorpresa con una scaletta unica e irripetibile per ciascuna giornata. L’1 giugno saliranno sul palco del festival Emma Nolde, i Neoprimitivi, Matteo Bordone & Daniela Collu con un podcast live e infine Pierpaolo De Sanctis (Four Flies Records DJ Set). Il 2 giugno invece gli artisti presenti saranno Marta Del Grandi, i Delicatoni, Stefano Nazzi con una speciale puntata di Indagini e BASSOLINO per il Dj Set. Il palinsesto è stato pensato per respirare l’essenza del gruppo.

LINEUP EL GALACTICO FESTIVAL

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/baustelle

1 GIUGNO 2025

BAUSTELLE

EMMA NOLDE

NEOPRIMITIVI

MATTEO BORDONE & DANIELA COLLU (Chiacchiere Live)

PIERPAOLO DE SANCTIS (Four Flies Records DJ Set)

2 GIUGNO 2025

BAUSTELLE

MARTA DEL GRANDI

DELICATONI

STEFANO NAZZI (Indagini)

BASSOLINO (Dj Set)

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/baustelle