ALT-J: esce a Febbraio il nuovo album “The Dream”

Gli alt-J, vincitori di un Mercury Prize e più volte nominati ai GRAMMY e ai BRIT Awards, hanno finalmente annunciato il loro attesissimo quarto album The Dream, in uscita l’11 febbraio 2022 su Infectious Music / BMG. La band ha condiviso anche il nuovo singolo “U&ME”, accompagnato da un video: il primo che vede la partecipazione di tutta la band. “U&ME” è stato prodotto dal collaboratore di lunga data Charlie Andrew e segue l’acclamato terzo album RELAXER, pubblicato nel 2017.



Il video di “U&ME”, che è stato diretto da Prosper Unger-Hamilton, fratello di Gus, è il primo in cui vediamo la band al completo. È un video evocativo che richiama alla mente ricordi e dipinge le frenetiche giornate estive degli alt-J.



The Dream è un album in cui alcuni dei momenti più intimi e personali della band si intrecciano a storie ispirate a gialli, racconti di Hollywood e del famoso Chateau Marmont. La bellezza e l’oscurità si incontrano e spesso si sfiorano. L’affascinante strumentazione della band è più matura, ci sono ancora dei momenti più eccentrici, ma qui vengono distribuiti con incredibile precisione.

The Dream è un album di intrighi, bellezza e umanità, ovvero tutti quegli elementi che hanno reso gli alt-J una band di fama internazionale, destinata a rimanere. Il nuovo lavoro ha preso vita dopo un periodo di riposo per la band che ha fatto seguito a un potentissimo tour mondiale a supporto del precedente lavoro RELAXER. È un album che ridefinisce il sound di una band ormai cresciuta, dalla scrittura più matura.



“U&ME” è proprio un esempio perfetto: è probabilmente il brano più bello e autentico che gli alt-J abbiano composto finora, si apre delicatamente e nuovi elementi si aggiungono finché non irrompe un breakdown euforico. Il cantante Newman oscilla tra euforia e compostezza e utilizza i ricordi per raccontare una storia d’amore in un brano che, per la prima volta per la band, viene permeato da un senso di gioia.



Il brano è stato scritto durante qualche soundcheck in giro per il mondo e quando la band è tornata a Londra e ha riascoltato la registrazione ha capito che si trattava di uno dei più dinamici che avessero mai composto. Joe Newman rivela: “È cresciuto da solo, noi ci siamo solo tolti di mezzo, abbiamo lasciato che facesse il suo corso. Ma eravamo lì”.



Gus Unger-Hamilton continua: “‘U&ME’ parla di quando sei a un festival con i tuoi migliori amici, ti stai divertendo e ti godi il momento e senti che niente potrà mai andare meglio di così”.



Gli alt-J sono una delle band inglesi più rilevanti del millennio. Joe Newman, Gus Unger-Hamilton e Thom Green hanno pubblicato tre album che hanno venduto oltre due milioni di copie e totalizzato più di due miliardi e mezzo di stream. Il loro album d’esordio An Awesome Wave, vincitore di un Mercury Prize e un Ivor Novello nel 2012, è stato seguito due anni dopo da This Is All Yours, #1 in classifica e nominato ai GRAMMY e ai BRIT Awards. Pubblicato nel 2017, RELAXER è volato in Top 10 in UK e li ha visti esibirsi all’O2 Arena di Londra e come headliner a numerosissimi festival, diventando anche il secondo album con una nomination ai Mercury Prize.