SKUNK ANANSIE: vinci i biglietti omaggio per il concerto di giovedì 30 giugno a Padova

L’estate 2022 si prepara ad accogliere il ritorno degli Skunk Anansie, una delle rock band britanniche più famose di tutti i tempi, attesi in concerto allo Sherwood Festival di Padova il prossimo 30 Giugno 2022.

La band capitanata da Skin tornerà dal vivo a calcare i più importanti palchi europei: sarà in Italia nell’estate 2022 per tre sole date esclusive (Roma, Padova, Torino) per ripercorrere e celebrare i loro 25 anni di carriera.

Per partecipare al concorso e vincere uno dei 10 biglietti omaggio in palio compila il form qui sotto. I vincitori saranno contattati tramite email.

SKUNK ANANSIE

30 Giugno 2022 – PADOVA

Sherwood Festival

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/skunkanansie2022

I vincitori verranno avvisati entro il 27 giugno tramite email. Sarà assegnato 1 biglietto ad ogni vincitore, per un totale di 10 biglietti.

Prima della pandemia il quartetto britannico aveva pubblicato il disco live “25LIVE@25” un doppio album con il meglio del loro repertorio registrato del vivo in diversi show. Un disco che immortala la loro forza dal vivo con spettacoli elettrizzanti, ricchi di enfasi e dalla potenza indimenticabile.

Non mancheranno i loro migliori brani di sempre come “Hedonism”, “Charlie Big Potato”, “Because of You”, “Secretly” e moltissimi altri estratti dai loro fortunati 6 album in studio. I loro ultimi singoli inediti sono “What You Do For Love” e “This Means War”. La band è formata da Skin (voce), Cass Lewis (basso) Ace (chitarra) e Mark Richardson (batteria).