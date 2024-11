Arcane stagione 2: “Ma Meilleure Ennemie” è il nuovo singolo con STROMAE e POMME

Riot Games e Virgin Music Group presentano Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From The Animated Series), con 22 composizioni originali create per i momenti chiave della serie basata sull’iconico videogioco di Riot, League of Legends. La colonna sonora completa è disponibile da subito su tutte le piattaforme di streaming.

L’uscita della colonna sonora coincide con gli ultimi tre episodi di Arcane, rilasciati lo stesso giorno, venersì scorso, il 23 novembre, che concludono questa stagione finale. Questa stagione di Arcane, divisa in tre atti, ha raggiunto il primo posto su Netflix in oltre 80 Paesi dall’inizio del primo atto, il 9 novembre, ed entrambe le stagioni hanno attualmente un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes.

Il disco contiene “Ma Meilleure Ennemie”, un duetto inedito di Stromae e Pomme. Questo inno emotivo, scritto e composto dai due artisti insieme a Luc Van Haver e Alex Seaver, arriva in un momento cruciale del terzo e ultimo atto di Arcane. “Ma Meilleure Ennemie“ è una collaborazione da sogno tra Stromae e Pomme (quasi 20 miliardi di stream combinati e ben 9 Victoires de la Musique tra loro) e si aggiunge ai pezzi di altri grandi artisti come Stray Kids, Young Miko e Tom Morello (”Come Play“), Ashnikko (”Paint The Town Blue“), d4vd (”Remember Me“), Woodkid (”To Ashes And Blood“) e Linkin Park (”Heavy Is The Crown”).

Ogni brano della colonna sonora è una composizione originale realizzata appositamente per i momenti cruciali della serie, che si basa sull’iconico videogioco League of Legends della Riot. La musica di Arcane League of Legends: Season 2 (Soundtrack From the Animated Series) è stata progettata per catturare la profondità emotiva di questi amati personaggi e migliorare l’esperienza narrativa. Molti degli artisti presenti nella colonna sonora sono giocatori di League of Legends, appassionati fan di Arcane e precedenti collaboratori di Riot Games.