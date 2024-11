Arcane stagione 2: TWENTY ONE PILOTS, d4vd e ROYAL & THE SERPENT dal vivo ai THE GAME AWARDS

Sono stati annunciati i primi ospiti musicali dei The Game Awards 2024: si tratta di artisti che hanno partecipato alla colonna sonora della seconda stagione della seguitissima serie animata di Netflix prodotta da Riot Games e Fortiche Production, Arcane, basata sul più famoso videogioco di Riot, League of Legends. L’evento musicale di una sola notte vedrà come protagonisti i Twenty One Pilots, duo vincitore di un Grammy Award, insieme agli artisti d4vd e Royal & The Serpent, che si esibiranno accompagnati dalla The Game Awards Orchestra, diretta dal pluripremiato maestro Lorne Balfe. Le esibizioni faranno parte dell’evento per celebrare il 10° anniversario dei The Game Awards, trasmesso in diretta dal Peacock Theater di Los Angeles giovedì 12 dicembre 2024.

L’evento musicale dedicato ad Arcane stagione 2 durante i The Game Awards 2024 includerà esibizioni dal vivo di tre composizioni originali, create appositamente per momenti chiave della serie vincitrice di un Emmy. Tra le canzoni in scaletta ci saranno brani dalla colonna sonora della seconda stagione, tra cui “The Line” dei Twenty One Pilots, “Remember Me” di d4vd e “Wasteland” di Royal & The Serpent, eseguiti dagli stessi artisti. Questa sarà la seconda volta che i The Game Awards ospitano esibizioni dal vivo dedicate alla musica di Arcane, dopo che nel 2021 il musicista Sting, vincitore di 17 Grammy, aveva eseguito “What Could Have Been”, brano tratto dalla colonna sonora della prima stagione.

In vista dell’evento, il duo premiato ai Grammy, Twenty One Pilots, ha presentato oggi il video musicale di “The Line“, brano che accompagna un momento cruciale nel terzo e ultimo atto della serie. La canzone, scritta dal cantante Tyler Joseph, è stata pubblicata venerdì 22 novembre. “The Line” è l’ultimo singolo dei due artisti, la cui musica ha superato i 33 miliardi di riproduzioni in streaming in tutto il mondo nel corso della loro carriera.

Entrambe le stagioni di Arcane sono attualmente disponibili in streaming su Netflix. Appena uscita il 9 novembre 2024, la seconda stagione ha debuttato al 1° posto sulla piattaforma. Arcane: League of Legends – Stagione 2 (colonna sonora della serie animata) è disponibile su tutte le piattaforme musicali: https://arcane.lnk.to/season2.