VULFPECK in concerto il 13 Luglio 2026 a Milano per UNALTROFESTIVAL

UNALTROFESTIVAL ospiterà il primo concerto italiano, in un’unica data esclusiva nel nostro Paese, dei VULFPECK. La band folk statunitense si esibirà al Parco della Musica di Milano il 13 luglio 2026.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > https://tidd.ly/48cK1XJ

su Vivaticket > https://tidd.ly/444ov5U

oppure su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/9LXn1Q

Si arricchisce così l’edizione 2026 di UNALTROFESTIVAL dopo l’annuncio di LORDE, una delle artiste più influenti e affascinanti della sua generazione, che calcherà il palco del Parco Della Musica di Milano il 23 luglio 2026. Ad aprire il concerto il supergruppo funk statunitense The Fearless Flyers, nato come progetto parallelo dei Vulfpeck. La band – composta da Cory Wong (chitarra), Joe Dart (basso), Mark Lettieri (chitarra baritona) e Nate Smith (batteria) – è conosciuta per il suo stile essenziale e per il groove irresistibile, in grado di unire virtuosismo tecnico e senso dell’umorismo in nome del funk più puro.

I Vulfpeck sono una band americana fieramente indipendente, tra i primi a riempire, nel 2019, il Madison Square Garden di New York senza l’aiuto di un manager o di una etichetta discografica. Da quel concerto è stato registrato il loro primo album live, “Live at Madison Square Garden”, che si aggiunge all discografia della band composta da 7 album in studio, 4 EP e un silent album, intitolato “Sleepify”, i cui introiti hanno finanziato il loro tour gratuito nel 2014. Il 4 marzo 2025 la band ha pubblicato l’album “Clarity of Cal”, arrivato a tre anni dal precedente lavoro discografico e dopo due anni di tour in Europa e negli Stati Uniti. Nel settembre 2025 sono tornati in concerto al Madison Square Garden.

Svelato il secondo nome che va ad aggiungersi alla cantautrice vincitrice di un Grammy, produttrice e icona pop mondiale, LORDE, che ha ridefinito l’immaginario del pop moderno con un linguaggio personale, viscerale e profondamente autentico. Fin dal debutto folgorante con Pure Heroine (2013), trainato dalla hit planetaria Royals, e con l’acclamato seguito Melodrama (2017), la giovane artista neozelandese ha saputo raccontare con lucidità e sensibilità i contrasti della sua generazione, tra fragilità, desiderio e consapevolezza. La conferma del suo straordinario momento arriva anche dall’Ultrasound World Tour, il tour mondiale in corso: la sua unica data italiana, prevista per il 29 novembre 2025 all’Unipol Arena di Bologna, è andata sold out in pochissimo tempo, a testimonianza del legame fortissimo tra LORDE e il pubblico italiano.

L’edizione 2025 ha consacrato definitivamente UNALTROFESTIVAL come una delle realtà musicali più importanti e riconoscibili del panorama nazionale, punto di riferimento imprescindibile per la musica live internazionale in Italia. Dopo le straordinarie performance di Fontaines D.C., The Smashing Pumpkins e Massive Attack, protagonisti assoluti dell’edizione 2025, il festival torna nel 2026 con un nuovo, attesissimo capitolo:

VULFPECK

13 luglio 2026 – Parco Della Musica, Milano

unica data italiana

opening act: The Fearless Flyers

LORDE

23 luglio 2026 – Parco Della Musica, Milano