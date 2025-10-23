Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

LORDE in concerto il 23 Luglio 2026 a Milano per UNALTROFESTIVAL

Published

Credito fotografico: Thistle Brown

In seguito a un’edizione 2025 che ha consacrato definitivamente UNALTROFESTIVAL come una delle  realtà musicali più importanti e riconoscibili del panorama nazionale, punto di riferimento  imprescindibile per la musica live internazionale in Italia, il festival torna nel 2026 con un nuovo,  attesissimo capitolo.

Dopo le straordinarie performance di Fontaines D.C., The Smashing Pumpkins e Massive Attack,  protagonisti assoluti dell’edizione 2025, oggi UNALTROFESTIVAL annuncia il primo nome della line up  2026: LORDE, una delle artiste più influenti e affascinanti della sua generazione che si esibirà il 23  luglio 2026 al Parco Della Musica di Milano.

Biglietti in vendita
su Ticketone > https://tidd.ly/4ka0pwk
su Vivaticket > https://tidd.ly/4nkMc0K
o su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/zxY9DO

Biglietti disponibili dalle ore 10 di lunedì 27 ottobre.

I titolari di carta Mastercard avranno  accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10.00 di venerdì 24 ottobre.

Biglietti disponibili in esclusiva per gli iscritti a comcerto family e my live nation dalle ore 10 di venerdì  24 ottobre

Cantautrice vincitrice di un Grammy, produttrice e icona pop mondialeLORDE ha ridefinito  l’immaginario del pop moderno con un linguaggio personale, viscerale e profondamente autentico.  Fin dal debutto folgorante con Pure Heroine (2013), trainato dalla hit planetaria Royals, e con l’acclamato  seguito Melodrama (2017), la giovane artista neozelandese ha saputo raccontare con lucidità e sensibilità i  contrasti della sua generazione, tra fragilità, desiderio e consapevolezza.

Nel giugno 2025 è tornata con “Virgin”, il suo quarto album in studio, che segna una nuova evoluzione  nel suo percorso artistico: un disco intenso, introspettivo e luminoso, in cui elettronica rarefatta, pop d’autore  e suggestioni acustiche si fondono in un equilibrio sorprendente. La critica internazionale lo ha accolto  come uno dei lavori più maturi e affascinanti della sua carriera, guidato dalla travolgente hit “What  Was That” che ha debuttato al #1 su Spotify negli Stati Uniti, raggiungendo anche il #3 nel Regno  Unito e il #5 a livello globale, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista assoluta della  scena pop contemporanea.

La conferma del suo straordinario momento arriva anche dall’Ultrasound World Tour, il tour mondiale in corso: la sua unica data italiana, prevista per il 29 novembre 2025 all’Unipol Arena di Bologna, è  andata sold out in pochissimo tempo, a testimonianza del legame fortissimo tra LORDE e il pubblico  italiano.

Con un mix unico di nomi iconici e nuove promesse, UNALTROFESTIVAL continua a essere uno spazio di  scoperta, innovazione e connessione tra la scena musicale globale e il pubblico italiano e con questo  primo annuncio inaugura una nuova stagione all’insegna della qualità, della ricerca e delle grandi emozioni  dal vivo.

Un appuntamento che si conferma come uno dei luoghi più vitali e ispirati della musica  internazionale in Italia, capace di offrire ogni anno esperienze uniche e indimenticabili a chi vive la  musica come una passione autentica e un momento di condivisione.

LORDE

23 luglio 2026 – Milano – Parco Della Musica
UNALTROFESTIVAL

Biglietti in vendita
su Ticketone > https://tidd.ly/4ka0pwk
su Vivaticket > https://tidd.ly/4nkMc0K
o su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/zxY9DO

Biglietti disponibili dalle ore 10 di lunedì 27 ottobre.

I titolari di carta Mastercard avranno  accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10.00 di venerdì 24 ottobre.

Biglietti disponibili in esclusiva per gli iscritti a comcerto family e my live nation dalle ore 10 di venerdì  24 ottobre

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Concerti

LORDE in concerto il 29 novembre a Bologna per il tour “Ultrasound”

Dopo tre anni di assenza dai palchi italiani, Lorde annuncia il suo attesissimo ritorno dal vivo con un’unica imperdibile data in Italia, nell’ambito del...

09/05/2025
Massive Attack Massive Attack

Concerti

MASSIVE ATTACK in Italia: a giugno 2025 in concerto a Milano, Ferrrara e Gorizia

I Massive Attack tornano in Italia nell’estate 2025 con tre date imperdibili: il 18 giugno saranno a Milano, al Parco della Musica, per Unaltrofestival;...

12/12/2024
Massive Attack Massive Attack

Concerti

MASSIVE ATTACK in Italia: concerti imperdibili a Milano e Gorizia nel giugno 2025

Il gruppo considerato inventore del genere trip hop arriva in italia con due nuovi imperdibili appuntamenti nel 2025

09/12/2024
Fontaines DC Fontaines DC

Concerti

Tornano i FONTAINES D.C.: a giugno 2025 in concerto a Bologna, Roma e Milano

Dopo i clamorosi sold out di Roma e del concerto all’Alcatraz di Milano del prossimo 4 novembre, i Fontaines D.C., la band che sta...

02/09/2024