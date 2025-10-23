LORDE in concerto il 23 Luglio 2026 a Milano per UNALTROFESTIVAL

In seguito a un’edizione 2025 che ha consacrato definitivamente UNALTROFESTIVAL come una delle realtà musicali più importanti e riconoscibili del panorama nazionale, punto di riferimento imprescindibile per la musica live internazionale in Italia, il festival torna nel 2026 con un nuovo, attesissimo capitolo.

Dopo le straordinarie performance di Fontaines D.C., The Smashing Pumpkins e Massive Attack, protagonisti assoluti dell’edizione 2025, oggi UNALTROFESTIVAL annuncia il primo nome della line up 2026: LORDE, una delle artiste più influenti e affascinanti della sua generazione che si esibirà il 23 luglio 2026 al Parco Della Musica di Milano.

Biglietti in vendita

su Ticketone > https://tidd.ly/4ka0pwk

su Vivaticket > https://tidd.ly/4nkMc0K

o su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/zxY9DO

Biglietti disponibili dalle ore 10 di lunedì 27 ottobre.

I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10.00 di venerdì 24 ottobre.

Biglietti disponibili in esclusiva per gli iscritti a comcerto family e my live nation dalle ore 10 di venerdì 24 ottobre

Cantautrice vincitrice di un Grammy, produttrice e icona pop mondiale, LORDE ha ridefinito l’immaginario del pop moderno con un linguaggio personale, viscerale e profondamente autentico. Fin dal debutto folgorante con Pure Heroine (2013), trainato dalla hit planetaria Royals, e con l’acclamato seguito Melodrama (2017), la giovane artista neozelandese ha saputo raccontare con lucidità e sensibilità i contrasti della sua generazione, tra fragilità, desiderio e consapevolezza.

Nel giugno 2025 è tornata con “Virgin”, il suo quarto album in studio, che segna una nuova evoluzione nel suo percorso artistico: un disco intenso, introspettivo e luminoso, in cui elettronica rarefatta, pop d’autore e suggestioni acustiche si fondono in un equilibrio sorprendente. La critica internazionale lo ha accolto come uno dei lavori più maturi e affascinanti della sua carriera, guidato dalla travolgente hit “What Was That” che ha debuttato al #1 su Spotify negli Stati Uniti, raggiungendo anche il #3 nel Regno Unito e il #5 a livello globale, confermando ancora una volta il suo ruolo di protagonista assoluta della scena pop contemporanea.

La conferma del suo straordinario momento arriva anche dall’Ultrasound World Tour, il tour mondiale in corso: la sua unica data italiana, prevista per il 29 novembre 2025 all’Unipol Arena di Bologna, è andata sold out in pochissimo tempo, a testimonianza del legame fortissimo tra LORDE e il pubblico italiano.

Con un mix unico di nomi iconici e nuove promesse, UNALTROFESTIVAL continua a essere uno spazio di scoperta, innovazione e connessione tra la scena musicale globale e il pubblico italiano e con questo primo annuncio inaugura una nuova stagione all’insegna della qualità, della ricerca e delle grandi emozioni dal vivo.

Un appuntamento che si conferma come uno dei luoghi più vitali e ispirati della musica internazionale in Italia, capace di offrire ogni anno esperienze uniche e indimenticabili a chi vive la musica come una passione autentica e un momento di condivisione.

LORDE

23 luglio 2026 – Milano – Parco Della Musica

UNALTROFESTIVAL

