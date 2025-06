MARRA STADI25: dopo il doppio disco di platino per “È finita la pace” al via il tour di Marracash negli stadi

“È FINITA LA PACE”, il nuovo album di Marracash – pubblicato a sorpresa lo scorso 13 dicembre – è da qualche giorno ufficialmente certificato doppio disco di platino. Un risultato che anticipa l’imminente partenza – questo venerdì 6 giugno – del MARRA STADI25, la tournée che consacrerà Marracash come primo rapper italiano ad esibirsi in un tour negli stadi.

L’album “È FINITA LA PACE”, il settimo in studio, è l’ultimo capitolo di un percorso diviso in tre atti iniziato nei due dischi precedenti. In “PERSONA” (otto dischi di platino, 2019) Marracash racconta la ‘crisi’ e riflette sulla propria carriera, vita e identità, in “NOI, LORO, GLI ALTRI” (sette dischi di platino, 2021), che ne rappresenta la naturale evoluzione, affronta lo ‘scontro’ e mette i propri dubbi e interrogativi in una prospettiva anche sociale. Con “È FINITA LA PACE” arriva l’accettazione e rivendicazione dell’essere unico. L’artista esce dalle incertezze e dal caos esterno, dalla superficialità che abbiamo intorno per immergersi in una “bolla” di tutt’altro genere, con una consapevolezza nuova.

La trilogia di Marracash ha segnato profondamente la scena musicale, lasciando un’impronta narrativa duratura. La sua rilevanza è confermata dalla straordinaria permanenza dei suoi album nelle classifiche FIMI: ‘Persona’ è in classifica da ben 291 settimane, ‘NOI, LORO, GLI ALTRI’ da 184, e da quando ‘È FINITA LA PACE’ è uscito 24 settimane fa, tutti e tre gli album si sono mantenuti costantemente nella Top 50.

Dopo l’uscita a sorpresa in digitale il 13 dicembre e la pubblicazione nei formati fisici lo scorso 24 gennaio, è disponibile su YouTube il visual album di “È FINITA LA PACE”. Diretto da Chiara Battistini e Giulio Rosati, con la direzione creativa a cura della stessa Chiara Battistini, il visual album trasforma il disco in un’esperienza multisensoriale, che coinvolge non solo l’ascolto ma anche la dimensione visiva.

Lo scorso 24 aprile è, inoltre, uscito il videoclip di “LEI”, singolo già certificato disco d’oro girato nella camera anecoica dell’Università di Ferrara, che, oltre al particolare aspetto estetico, incorpora anche un singolare concetto uditivo con un’immersione totale nella musica, in un ambiente dove esiste solo la voce dell’artista.

Dopo il successo di Marrageddon, Marracash è pronto a riscrivere le regole dello spettacolo dal vivo alzando ancora una volta l’asticella del live: il MARRA STADI25, prodotto da Friends & Partners, sta per approdare sui più importanti palchi del nostro Paese, accompagnato da un impiego di mezzi tecnologici e creativi mai visti prima per la tournée di un artista italiano negli stadi.

Il tour partirà venerdì 6 giugno 2025 allo Stadio Comunale di Bibione (VE), per proseguire martedì 10 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sabato 14 giugno allo Stadio Olimpico Grande di Torino, mercoledì 25 giugno – data che ha registrato il sold out – e giovedì 26 giugno allo Stadio San Siro di Milano, lunedì 30 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e si concluderà sabato 5 luglio allo Stadio San Filippo di Messina. Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

Lo show, suddiviso in sei capitoli, si sviluppa come un epic movie dal vivo: al centro della scena il conflitto tra Fabio, l’uomo, e Marracash, l’artista, raccontato attraverso il repertorio dei suoi più grandi e recenti successi. Durante lo show, Fabio e Marracash scopriranno la loro inscindibile connessione, rivelata attraverso l’intensità delle performance dei brani della Trilogia: “Persona” (2019), “NOI, LORO, GLI ALTRI” (2021) ed “È FINITA LA PACE” (2024).

Sul palco, oltre all’allestimento materico e immersivo ed effetti speciali sorprendenti, ci sarà la voce di MATILDA DE ANGELIS – in un ruolo d’eccezione che aggiunge profondità e potenza all’esperienza – che, in un dialogo costante con Marracash, guiderà lo spettatore dentro un universo sospeso tra realtà e finzione. In aggiunta, MADAME – ospite coerente e pienamente inserita nel racconto – sarà presente in tutte le tappe dello tour, rafforzando il cuore emotivo dello spettacolo grazie alla sua cifra artistica, profonda e viscerale, che si fonde con i temi identitari e psicologici esplorati da Marracash.

«MARRA STADI25 è il live più importante della mia vita, non è solo un traguardo personale, ma un punto di arrivo di un percorso lungo, tradotto nella Trilogia. È il culmine di un percorso artistico e umano che mi ha visto mettere a nudo Fabio e Marracash, fino a scoprire che non possono più esistere separati. Questo tour è un esperimento emotivo e visivo, un viaggio dentro e fuori di me, costruito per essere vissuto insieme. Abbiamo alzato l’asticella perché era giusto farlo ora: per la musica, per la scena, per chi ci ha sempre creduto. Sarà un live senza precedenti: oltre due ore di pura energia e spettacolo, un’esperienza dove il mio pubblico diventerà parte integrante del racconto, scrivendo insieme una nuova pagina del rap italiano.»

-Marracash-

Due capitoli discografici fondamentali della carriera di Marracash, “King del Rap” (2011) e “Status” (2015), tornano in una nuova edizione rimasterizzata e sono disponibili ora in pre-order in versione fisica (ai link KING DEL RAP e STATUS), con uscita ufficiale prevista per il 4 luglio. Queste seconde pubblicazioni nascono dalla volontà dell’artista di donare una nuova veste a due suoi importanti progetti discografici. All’epoca della loro realizzazione, infatti, i mezzi a disposizione erano limitati, senza quindi poter rendere appieno la visione sonora di Marracash. Da qui l’esigenza, maturata nel tempo, di riaprire i progetti originali e mixarli nuovamente: “Status” con il supporto di Marz e la supervisione diretta di Marracash e “King del Rap” da Marz, Deleterio e Marracash.Con l’album “King del Rap”, l’artista afferma con forza la propria supremazia nella scena italiana, tra tecnica, orgoglio e critica al conformismo musicale. Con “Status”, invece, si addentra in una dimensione più intima e disillusa, riflettendo sulle contraddizioni del successo e sulla frattura tra l’uomo e il personaggio. Riascoltarli oggi significa coglierne il valore anticipatore: “Status” è, infatti, un vero e proprio prequel della Trilogia, attraversato da molte delle tensioni e dei temi che verranno pienamente sviluppati negli album successivi.

La carriera di Marracash è un susseguirsi di successi in ogni aspetto artistico. Si contano infatti 127 dischi di platino, 32 dischi d’oro e 7.6 miliardi di stream totali, l’ultimo tour sold out nei palasport, la vittoria della Targa Tenco 2022 con “NOI, LORO, GLI ALTRI” per la categoria miglior disco in assoluto e la creazione del primo festival rap italiano, il MARRAGEDDON, evento spartiacque per la scena, che a settembre 2023 ha riunito 140.000 fan a Milano e Napoli.

CALENDARIO MARRA STADI 2025

6 giugno 2025 – Bibione (VE) – Stadio Comunale

10 giugno 2025 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

14 giugno 2025 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

25 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro SOLD OUT!

26 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro

30 giugno 2025 – Roma – Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Messina – Stadio San Filippo

Info biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it