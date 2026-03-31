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TOMMASO PARADISO: annunciato il tour estivo 2026 a pochi giorni dal via del tour nei Palasport

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Tommaso Paradiso | Foto di Mattia Guolo
Tommaso Paradiso | Foto di Mattia Guolo

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano I romantici, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal via del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso annuncia nuovi appuntamenti estivi che proseguono il percorso iniziato dal tour indoor imminente. Il ritorno alla dimensione live, quella che da sempre sente più sua, rimette al centro il rapporto diretto con il pubblico e riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo.

Prima nei palazzetti e poi all’aperto, le canzoni del nuovo album Casa Paradiso e i grandi successi del cantautore romano danno forma a una potente scaletta che unisce presente e passato, con un suono pieno e diretto e un’emotività da cantare che è la sua cifra.

Il tour estivo farà tappa il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa presso il Parco Ragazzi del ‘99, il 16 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, il 18 luglio a Villa Bellini di Catania per il Sotto il Vulcano Fest, il 21 luglio all’Arena Del Levante di Bari per l’Oversound Music Festival, il 23 luglio al SalernoSounds di Salerno e il 25 luglio all’Alguer Summer Festival di Alghero.

Tra poco più di due settimane prende il via il tour nei Palasport: dopo la data zero del 15 aprile al Palabigot di GoriziaTommaso Paradiso sarà il 18 e 19 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, il 22 aprile all’Unipol Forum di Milano, il 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino, il 25 aprile all’Unipol Arena di Bologna, il 26 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 28 aprile al Mandela Forum di Firenze e il 30 aprile al Palapartenope di Napoli.

Sul palco con Tommaso, Matteo Cantaluppi alla direzione musicale e alle tastiere, Silvia Ottanà al basso, Angelo Trabace al pianoforte, Gianmarco Dottori alla chitarra acustica, Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella alle chitarre elettriche, Daniel Fasano alla batteria, Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola ai cori.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4mQ7GmD

TOMMASO PARADISO PALASPORT 2026

15 aprile 2026 – Gorizia – Palabigot

18 aprile 2026 – Roma – Palazzo dello Sport SOLD OUT

19 aprile 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

22 aprile 2026 – Milano – Unipol Forum

23 aprile 2026 – Torino – Inalpi Arena

25 aprile 2026 – Bologna – Unipol Arena

26 aprile 2026 – Padova – Kioene Arena

28 aprile 2026 – Firenze – Mandela Forum

30 aprile 2026 – Napoli – Palapartenope

TOMMASO PARADISO TOUR ESTIVO 2026

14 luglio 2026 – Bassano del Grappa – Bassano Music Park, Parco Ragazzi del ’99

16 luglio 2026 – Pescara – Stadio del Mare

18 luglio 2026 – Catania – Villa Bellini (Sotto il Vulcano Fest)

21 luglio 2026 – Bari – Arena Del Levante, Padiglione 71, Oversound Music Festival

23 luglio 2026 – Salerno – SalernoSounds

25 luglio 2026 – Alghero – Alguer Summer Festival

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4mQ7GmD

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