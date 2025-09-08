TOMMASO PARADISO: annuncia 7 date nei palazzetti ad aprile 2026

Tommaso Paradiso annuncia il ritorno dal vivo con un attesissimo tour nei palazzetti in programma ad aprile 2026!
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4mQ7GmD
Il tour nei palasport – occasione per ascoltare dal vivo nuova musica e grandi successi di Tommaso Paradiso – toccherà tutta Italia nella primavera del 2026:
18 aprile – Roma, Palazzo dello Sport
22 aprile – Milano, Unipol Forum
23 aprile – Torino, Inalpi Arena
25 aprile – Bologna, Unipol Arena
26 aprile – Padova, Kioene Arena
28 aprile – Firenze, Mandela Forum
30 aprile – Napoli, Palapartenope
I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 11:00 di oggi, martedì 9 settembre fino alle ore 11:00 di giovedì 11 settembre.
Dalle ore 11:00 di mercoledì 10 settembre i biglietti saranno disponibili in prevendita per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation.
La vendita generale sarà aperta dalle ore 11:00 di giovedì 11 settembre.