The WHO: la leggendaria band britannica a Luglio in concerto a Padova e a Milano

La leggendaria band britannica The Who è pronta a tornare in Italia per due imperdibili date, domenica 20 luglio 2025 allo Stadio Euganeo di Padova e martedì 22 luglio 2025 all’Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4aCAwBI

A due anni dalla spettacolare esibizione a Firenze Rocks 2023 insieme all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dopo decenni di successi e di evoluzione musicale, una delle band rock più iconiche di tutti i tempi, i The Who, sono pronti a tornare in Italia per due eventi che promettono di essere un’esperienza unica, tra classici intramontabili e il loro inconfondibile sound che ha segnato la storia del rock.

Dopo il grande successo delle precedenti tournée, il duo leggendario, composto da Roger Daltrey (voce) e Pete Townshend (chitarra), sarà accompagnato da una formazione che include alcuni dei migliori musicisti del panorama rock internazionale.

The Who in concerto al Firenze Rocks 2023 foto di Roberto Finizio

THE WHO

Formati a Londra nel 1964, The Who sono considerati uno dei gruppi più influenti e innovativi nella storia del rock. La loro carriera è stata contrassegnata da numerosi successi, tra cui album iconici come “Tommy” (1969), “Who’s Next” (1971) e “Quadrophenia” (1973). La band ha anche segnato un passo fondamentale nella musica con la sua energia travolgente e la capacità di mescolare elementi di rock, opera e avanguardia. Nel corso della loro carriera, i membri di The Who hanno creato una serie di dischi che hanno segnato le tappe più significative nella storia della musica rock. Non solo un gruppo di musicisti talentuosi, ma anche veri e propri pionieri: i loro concerti erano leggendari per le performance energetiche, il sound travolgente e il carisma di Daltrey e Townshend. Nonostante le sfide nel corso degli anni, la band ha continuato a fare storia con una carriera che ha attraversato più di sei decenni. Con l’incredibile capacità di rimanere sempre attuali e di attirare nuove generazioni di fan, The Who si conferma come una delle leggende più longeve del panorama musicale mondiale.

20 luglio 2025 Padova, Stadio Euganeo

22 luglio 2025 Milano, Ippodromo Snai San Siro

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4aCAwBI

Prevendita carta Mastercard dalle 11:00 di lunedì 3 febbraio

Vendita generale dalle 12:00 di mercoledì 5 febbraio