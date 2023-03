TAMINO: il cantautore belga a Luglio in concerto a Cesena e Torino

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo Sunflower – e dall’annuncio del tutto esaurito per il concerto di giovedì 16 marzo all’Alcatraz di Milano – il giovane cantautore belga Tamino annuncia una serie di nuove date estive in Europa, tra le quali due tappe italiane: martedì 4 luglio 2023 alla Rocca Malatestiana di Cesena durante la rassegna acieloaperto e mercoledì 5 luglio allo sPAZIO211 Open Air di Torino.

Il video di Sunflower, che vede la partecipazione della supestar belga Angéle, evoca un immaginario surrealista ispirato al racconto di Italo Calvino La Distanza della Luna. Il regista Bastiaan Lochs dice «Calvino parla di un triangolo amoroso tra un marinaio, la moglie del suo capitano e il cugino sordo del marinaio. I tre si avventurano in mare durante la notte e salgono sulla Luna per una scala per raccogliere il “latte lunare”. La storia si conclude con la donna che si arrampica sulla Luna proprio quando si sta allontanando dalla Terra e non fa più ritorno. Così facendo diventa un tutt’uno con la Luna, la cosa più cara al cugino sordo di cui si è invaghita, e si lascia alle spalle il marinaio che a sua volta si è innamorato di lei.»

Sunflower è uno degli splendidi brani che compongono Sahar (Communion Records), il lavoro più recente di Tamino, che arriva a quattro anni di distanza dal clamoroso successo internazionale di Amir (Communion Records). Nato nell’appartamento di Tamino ad Anversa e sostenuto da collaboratori tra i quali il bassista dei Radiohead Colin Greenwood, il producer PJ Maertens e il batterista Ruben Vanhoutte, Sahar è un album potente che miscela folk arabo e indie rock sperimentale con arrangiamenti orchestrali. In Sahar Tamino rivisita l’oud arabo – lo strumento prediletto di suo nonno Muharram Fouad, uno dei più famosi cantanti e attori egiziani – per farlo diventare uno strumento adatto all’indie rock. Il modo in cui l’oud si fonde con la sua voce dà vita a un paesaggio sonoro ricco, stratificato e inquietante. Sahar diventa il posto in cui il romanticismo tragico di Jeff Buckley incontra una sensibilità estetica cosmopolita e universalista, una mescolanza di influenze europee, americane e mediorientali.

TAMINO

Giovedì 16 Marzo 2023 – MILANO – soldout

Alcatraz – via Valtellina, 25

Support: DIENNE

Martedì 4 Luglio 2023 – CESENA

acieloaperto / Rocca Malatestiana – via Cia degli Ordelaffi, 8

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Ja0wY3

Posto unico in piedi: € 23,00 + prev.

Mercoledì 5 Luglio 2023 – TORINO

sPAZIO211 Open Air – via Francesco Cigna, 211

Biglietti disponibili su Dice.

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.