TAMINO: ascolta il nuovo singolo “Raven”, in concerto il 20 Settembre a Milano

Tamino in concerto a Milano, foto di Giulia Manfieri 2019
Tamino in concerto a Milano, foto di Giulia Manfieri 2019

Tamino condivide l’ultimo singolo del suo prossimo album, Raven. disponibile via erēmia/Communion Records, il disco parla di perdite, spostamenti, separazioni e abbandoni.

Il 20 settembre Tamino suonerà all’Alcatraz di Milano.
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3VAcfW8

Tamino ha scritto il nuovo album ‘Every Dawn’s a Mountain a New York, dove ora vive. Per farlo, ha utilizzato uno strumento tipico medio-orientale: l’oud. Lui stesso dice: “L’oud arabo, che suono ormai da diversi anni, è di nuovo uno strumento importante e un pilastro sonoro fondamentale per l’album. Appare in quasi tutte le canzoni, a volte come strumento principale, soprattutto in Sanpaku. I brani: Raven, My Heroine e Dissolve sono stati tutti scritti su di esso e hanno lo strumento al centro, con il resto degli arrangiamenti costruiti intorno alla spina dorsale del mio suono di oud e della voce.

Prodotto da Tamino e dal collaboratore di lunga data PJ Maertens, con la co-produzione di Eric Heigle (Arcade Fire, Dawn Richard) e Alessandro Buccellati (Arlo Parks, SZA), e la produzione aggiuntiva di Chris Messina (Bon Iver, Big Red Machine), Zach Hanson (Bon Iver, Sylvan Esso) e Jo Francken, Every Dawn’s a Mountain segue il suo album del 2022 Sahar e il debutto del 2019 Amir, ed è stato inciso principalmente con la band di musicisti che segue Tamino nei suoi live.

