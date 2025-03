TAMINO in concerto a Milano il 20 settembre col nuovo album “Every Dawn’s a Mountain”

Dopo il sold out in prevendita del suo magico show all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il fenomenale Tamino torna a Milano con una data imperdibile all’Alcatraz sabato 20 settembre 2025.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4kVXVmf

Con l’uscita del suo terzo album Every Dawn’s a Mountain, prevista per il 21 marzo, Tamino supera il passato e riparte da zero con il prossimo capitolo della sua vita: abitare in una città americana che ora può chiamare casa, suonare su palchi ancora più grandi e prestigiosi, e presentare una raccolta delle sue dieci migliori canzoni ad oggi che includono featuring con Mitski (Sanctuary) e molti altri altri. Paragonato a un altare eretto in onore di ciò che è andato perduto, Every Dawn’s A Mountain è un disco nato in modo irruento, con parole che bruciavano sulle pagine. Senza alcun preavviso né chiedere il permesso, la musica ha risucchiato tutta l’attenzione di Tamino e ha segnato il ritmo delle sue giornate, come sta facendo ora con I fan di tutto il mondo: dopo una serie di show di lancio dell’album completamente sold out – incluso quello a Roma del 6 marzo scorso – Tamino si sta ora preparando al suo più grande tour negli Stati Uniti, seguito da tre show nei palazzetti in Turchia e una lunga lista di spettacoli in Europa e Regno Unito.

Prodotto da Tamino e dal collaboratore di lunga data PJ Maertens, con la co-produzione di Eric Heigle (Arcade Fire, Dawn Richard) e Alessandro Buccellati (Arlo Parks, SZA), e la produzione aggiuntiva di Chris Messina (Bon Iver, Big Red Machine), Zach Hanson(Bon Iver, Sylvan Esso) e Jo Francken, il processo di scrittura di Every Dawn’s a Mountain è stato imprevedibile, mentre la registrazione dell’album rispecchiava i temi dello spostamento e dell’impermanenza che definiscono molte di queste canzoni. Scritti in gran parte nell’appartamento di Tamino a New York, alcuni brani sono stati registrati in varie stanze d’albergo durante il tour con Mitski, altri in una chiesa di New Orleans o in uno studio di Bruxelles. Eppure il risultato finale è l’insieme di musica più armonioso che Tamino abbia mai creato, unito dal tema di onorare il passato e al contempo di lasciarlo andare. Combinando la sua indimenticabile estensione vocale di tre ottave con la sua chitarra e l’oud arabo, Every Dawn’s a Mountain non solo mostra perché Tamino ha «la voce più straordinaria», come ha proclamato NPR Music in un recente episodio di All Songs Considered, ma anche in quali modi la usa per raccontare storie appassionate, sfruttare un suono e condividere una visione che abbraccia culture e continenti. Oltre ad essere ospite degli show di Daniel Caesar, Mustafa, David Byrne e altri negli ultimi mesi, i fan hanno anche potuto ritrovare Tamino come il volto del nuovo profumo di Hermès, Terre D’Hermes Eau De Parfum Intense. A breve, il 27 marzo, Tamino inizierà un lungo tour nordamericano, portando l’album sul palco del Brooklyn Steel di New York, al Belasco di Los Angeles, al Fillmore di San Francisco, e per due serate al Thalia Hall di Chicago, accompagnato da alcuni dei musicisti che hanno suonato sul disco. Poi il suo tour autunnale lo riporterà all’estero, dove sarà headliner di quasi 20 spettacoli che culmineranno in una serie di tre arene a Parigi, Amsterdam e Bruxelles.

TAMINO

Every Dawn’s a Mountain EU Fall Tour 2025

Sabato 20 Settembre 2025 – MILANO

Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:00

Posto unico in piedi: € 26,00 + prev. / € 30,00 in cassa la sera del concerto.