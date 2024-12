SANTANA: 50 anni di carriera in concerto il 2 Luglio al Mantova Summer Festival 2025

Mantova Summer Festival, l’appuntamento estivo con la grande musica e gli spettacoli dal vivo, organizzato da Mister Wolf in collaborazione con il Comune di Mantova, rivela il primo grande ospite che quest’anno sarà protagonista sul palco di Piazza Sordello, nel cuore della Città.

Santana, uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi, arriva in Italia nell’estate 2025 per un unico imperdibile appuntamento mercoledì 2 luglio 2025 in Piazza Sordello a Mantova.

Biglietti in vendita:

su Ticketone > clicca qui

su Ticketmaster > clicca qui

A partire dalle ore 10:00 di giovedì 12 dicembre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 13 dicembre.

CARLOS SANTANA

Carlos Santana, leggendario chitarrista vincitore di un GRAMMY e membro della Rock and Roll Hall of Fame, ha ufficialmente annunciato il suo ritorno sui palchi nel 2025 con nuove date dell’attesissimo Oneness Tour. Questo tour mondiale promette un’esperienza unica, con esibizioni cariche di energia e passione che ripercorreranno oltre 50 anni di carriera musicale. I fan potranno ascoltare i suoi più grandi successi, da Abraxas a Woodstock fino a Supernatural, insieme a tanti altri brani iconici.

Con un livello di passione e anima pari alla leggendaria carica sonora della sua chitarra, il suono di Carlos Santana è una delle firme musicali più conosciute al mondo. Per più di cinque decenni – dagli esordi di Santana come gruppo afro-latino-blues-rock fusion di San Francisco – Carlos è stato la forza visionaria di un’arte che trascende i generi musicali e i confini generazionali, culturali e geografici. Recentemente, CARLOS, il documentario diretto da Rudy Valdez e prodotto da Imagine Documentaries e Sony Music Entertainment che celebra la vita e la carriera dell’icona musicale, è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival ed è stato distribuito in tutto il mondo.

SANTANA: unica data italiana a Mantova

Oneness Tour 2025

2 luglio 2025 – Mantova, Piazza Sordello

