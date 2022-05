PUNKREAS: scopri le date del “XXX e Qualcosa… Tour Summer Edition”

Inarrestabili Punkreas! Lo avevano promesso: non si sarebbero fermati e avrebbero ripreso i festeggiamenti dei loro i loro 30 anni di carriera esattamente da dove erano stati interrotti. Con la ripartenza ufficiale, avvenuta lo scorso aprile, con la grande festa al Live Music Club di Trezzo sull’Adda, Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria), hanno dato il via ufficiale al loro XXX..e Qualcosa Tour. Le celebrazioni non si fermano qui, continueranno per tutta l’estate: la band è pronta a portare tutta la sua energia sui palchi open air, per ripercorrere insieme ai fan, che a lungo li hanno attesi, i brani che hanno segnato i trent’anni di attività e che hanno fatto la storia del punk rock made in Italy.

Saranno appuntamenti in formato XXX, ovvero doppio spettacolo e doppia scaletta! Un modo per rifarsi dalla PARANOIA DOMESTICA – con le migliori canzoni pre 2000 – e uscirne la PELLE RUVIDA – con i pezzi del nuovo millennio!

“Volevamo riprendere nel migliore dei modi i festeggiamenti per il nostro 30°compleanno”. – spiegano – “Vi abbiamo fatto una promessa: non ci saremmo fermati e questo è il nostro modo per ringraziarvi tutti, per averci atteso e per averci creduto. Non vediamo l’ora di rivedervi tutti sotto palco!”

XXX e Qualcosa..Tour Summer Edition è l’occasione di ritornare a vivere la musica dal vivo con quella forza che solo i Punkreas sono in grado di sprigionare dal palco, sulle note di una colonna sonora che ha accompagnato la band e tutti coloro che l’hanno sempre supportata, in oltre trent’anni, in giro per l’Italia, dai centri sociali ai cori delle manifestazioni, fino ai grandi festival internazionali.

27.05 – PUNK-A-DAY c/o Link, BOLOGNA

28.05 – MORBOROCK, MORBEGNO (SO)

11.06 – FESTA DEI GIOVANI SETTALESI, SETTALA (MI)

18.06 – VIBRA, MODENA

21.06 CARROPONTE , SESTO SAN GIOVANNI (MI) w/ The Offspring

26.06 SPAZIO 211 , TORINO

06.07 – RUGBY SOUND, LEGNANO (MI)

07.07 – ROCK’N BEER, SAN GENESIO (PV)

09.07 – FOOL FESTIVAL, MORROVALLE (MC)

16.07 – MELASONO MUSIC FEST, CENAIA (PI)

22.07 – ROCK SUL SERIO, VILLA DI SERIO (BG)

23.07 – PERAROCK, PERAROLO DI ARCUGNANO (VI)

29.07 – ART&SOUND, CAVAION (VR)

30.07 – RESET, FENER (BL)

24.08 – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO, BRESCIA

25.08 – AMA MUSIC FESTIVAL, ROMANO DEGLI EZZELINI (VI) w/ Ska-p

26.08 – FROGSTOCK, RIOLO TERME (RA)

27.08 – LATISANA & MUSIC, LATISANA (UD)