PUNKREAS: annunciate nuove date nei live club del “XXX e… Qualcosa Tour 2022”

Dopo un’estate che li ha visti protagonisti di oltre venti concerti ricchi di musica, punk, sudore, pogo e pura energia, i Punkreas annunciano nuovi appuntamenti con “XXX e.. Qualcosa Tour”.

D’altronde, lo avevano promesso: non si sarebbero fermati e avrebbero ripreso i festeggiamenti dei loro 30 anni di carriera esattamente da dove erano stati interrotti. Più carichi che mai.

Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria), sono pronti per continuare a portare la loro energia sui palchi dei maggiori live club e svelano le nuove date di un tour incredibile, in cui vecchi e nuovi fan si sono dati appuntamento sotto il palco per celebrare i trent’anni di attività della band che ha fatto la storia del punk rock in Italia.

“Grazie a tutti, l’estate è stata una bomba ma… le magliette continueranno a sudare. Pronti per gli ultimi botti?”

La formula non cambia: saranno appuntamenti in formato XXX, ovvero doppio spettacolo e doppia scaletta! Un modo per rifarsi dalla PARANOIA DOMESTICA – con le migliori canzoni pre 2000 – e uscirne con la PELLE RUVIDA – con i pezzi del nuovo millennio!