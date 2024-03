PUNKREAS: annunciate le prime date de “Electric Déjà-vu Reloaded Tour”

I PUNKREAS tornano live! Dopo un 2023 carichissimo per la storica formazione italiana, che li ha visti protagonisti con un eccezionale ritorno discografico “Electric déjà-vu” (uscito il 31 marzo 2023, Virgin Music LAS Italia / Universal Music) e un lungo tour che ha segnato l’atteso ritorno in elettrico, la band si prepara a ricaricarsi per tornare dal vivo e riportare sui palchi la sua leggendaria scarica adrenalinica, che da oltre trent’anni caratterizza indiscutibilmente i loro concerti.

Il ritorno live di Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Gagno (batteria) e Endriù (chitarra), è fissato ad aprile e proseguirà per una serie di appuntamenti, in lungo e in largo per la Penisola.

Ma non è tutto! La spina non si stacca dalla corrente e il quintetto della provincia di Milano è pronto ad aumentare il voltaggio!

Per un (Electric Déjà-Vu) Reloaded in pieno stile PUNKREAS non possono mancare delle altre novità, che verranno rivelate a breve!

PUNKREAS – Tour 2024

Intanto, prendete nota delle prime date del Electric Déjà-Vu – Reloaded Tour, dove potrete andare a ricaricarvi anche voi!

24.04 | Bologna Buskers Festival, Bologna

25.04 | Il 25 aprile del Salice, Legnano (MI)

28.04 | Carciofo Pride, Campiglia Marittima (LI)

29.04 | La Darsena, Castiglione del Lago (PG)

30.04 | Rockimpenna, Terranuova Bracciolini (AR)

25.05 | Mad One Springbreak, Sabbioneta (MN)

14.06 | Festa Rebeldes, Piacenza

21.06 | WP Festival, Vittorio Veneto (TV)

22.06 | Rock Burger Fest, Moncalieri (TO)

26.06 | Birracava, Cava Manara (PV)

07.07 | Revel Summer Fest, Treviglio (BG)

23.07 | Rumagna Unite, Campiano (RA)

25.07 | Villachiara in Fermento, Villachiara (BS)