NEGRITA: quest’estate 4 concerti in versione acustica a Mesagne, Agerola, L’Aquila e Bard

Dopo il ritorno discografico con Canzoni per Anni Spietati, un album potente, diretto e profondamente legato all’attualità, i Negrita pubblicano tre nuove versioni acustiche in presa diretta, disponibili da oggi, 22 luglio, su tutte le piattaforme digitali.



I brani scelti – Noi Siamo Gli Altri, Non Esistono Innocenti Amico Mio e Song To Dylan – di cui saranno disponibili anche i videoclip, sono tra i più significativi dell’album, e in questa nuova veste si presentano con un’intensità forte, essenziale, capace di restituire tutta la forza delle parole e della visione che ha animato la scrittura del disco.



“Noi Siamo Gli Altri” è una dichiarazione d’identità e di indipendenza: un inno a chi non si riconosce negli schieramenti imposti dalla società. È la voce dei liberi pensatori, di chi rifiuta le etichette e cerca una propria strada.

“Non Esistono Innocenti Amico Mio” è nato in un giorno di Pasqua da suoni reali e immagini quotidiane, è un brano che parla del presente senza filtri, con uno sguardo disilluso e lucido.

“Song To Dylan”, è un omaggio a Bob Dylan, costruito con spirito filologico e affetto autentico. È la “Song to Woody” dei Negrita: un modo per riconoscersi in una tradizione di libertà e poesia.

Proprio questo ritorno all’essenziale sarà protagonista anche dal vivo, in quattro appuntamenti estivi in versione acustica, una scelta nata dal desiderio di portare sul palco la stessa dimensione intima e cruda che caratterizza questi brani.

LE DATE

28 luglio – Piazza Orsini del Balzo, Mesagne (BR) – Festival Stupor Mundi

30 luglio – Festival Sui Sentieri degli Dei, Parco Colonia Montana – Agerola (NA)

31 luglio – I Cantieri dell’Immaginario, Scalinata San Bernardino – L’Aquila (AQ)

2 agosto – Festival Da Aosta ai 4000, Forte di Bard – Bard (AO)

Pubblicato lo scorso 28 marzo, Canzoni per Anni Spietati (USM/Universal) ha segnato il ritorno dei Negrita a sette anni dall’ultimo lavoro in studio. Un concept album che è prima di tutto un atto di libertà creativa e di coscienza. Un disco nato dal bisogno di raccontare il presente con sguardo critico, senza compromessi, dando voce a quella categoria spesso dimenticata che è quella dei liberi pensatori. Nei testi si riflettono il disincanto, la voglia di fuga, la rabbia e la lucidità di chi osserva una società sempre più polarizzata, segnata da un profondo smarrimento. Canzoni che si parlano tra loro, unite da una visione comune, con riferimenti che vanno dalla cultura folk internazionale fino al cantautorato italiano più impegnato.