MODENA CITY RAMBLERS: annunciate le prime 6 date del Tour 2023

Gli inarrestabili Modena City Ramblers annunciano le prime 6 date del 2023! La band a marzo sarà dal vivo in occasione della nuova edizione di Irlanda in Festa e con loro si esibirà anche la cantante, cantautrice, attrice e narratrice sudafricana The One Who Sings (Zolani Mahola). Ad aprile il gruppo combat folk volerà invece fino a Santiago del Cile per esibirsi al Womad Festival.

MODENA CITY RAMBLERS

17 marzo – BOLOGNA – Irlanda in Festa @ Piazza Lucio Dalla (w/ Zolani Mahola)

19 marzo – PARMA – Irlanda in Festa @ Parco Cittadella (w/ Zolani Mahola)

2 aprile – SANTIAGO (CILE) – Recoleta @ Womad Festival

15 aprile – CORNELIANO D’ALBA (CN) – Cinema Vekkio

23 aprile – SOLIERA (MO) – Parco di Habitat

24 aprile – LIVORNO – The Cage Theatre

I Modena City Ramblers nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, da sempre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola di Smeraldo. Da lì un trentennio costellato di successi, sia dal punto di vista discografico che di live tour, in Italia e in Europa. Dopo lo stop del 2020 che ha forzatamente tenuto la band lontano dai propri fan, abituati alle circa 80 date all’anno sul palco nel 2021 il gruppo è tornato per celebrare i 30 anni di carriera con lo spirito di sempre, con la musica e con l’estrema vicinanza al proprio pubblico. Nel 2022 i Modena City Ramblers hanno dato il via al loro tour per celebrare “Appunti Partigiani”, disco d’oro del 2005 e importante tappa della loro ricca carriera discografica, che oltre all’Italia, in più di 40 date ha toccato anche Sudafrica, Spagna, passando per lo Sziget Festival di Budapest. Da Novembre 2022 la band ha portato il tour celebrativo anche nei club italiani. Nel 2023 è atteso il nuovo album entro l’estate, mentre ripartirà il tour con la partecipazione a marzo a Irlanda in Festa e ad aprile con il WOMAD Festival in Chile.



The One Who Sings (Zolani Mahola) è una cantante, cantautrice, attrice e narratrice sudafricana. È l’ex cantante del supergruppo panafricano acclamato dalla critica Freshlyground, che è stato insieme per 17 anni e ha prodotto 6 album. La band ha collaborato con la star colombiana Shakira alla canzone della Coppa del Mondo di Fifa 2010 “Waka Waka” e ha fatto tournée in tutto il mondo fino alla loro esibizione finale a Città del Capo all’inizio del 2020.

The One Who Sings ha collaborato dal vivo con il violoncellista vincitore del Grammy Award Yo-Yo Ma ed è ambasciatore dei produttori vincitori del premio Oscar del film “My Octopus Teacher”, il Seachange Project. Ha pubblicato il suo album di debutto da solista intitolato “Thetha Mama” (http://Platoon.lnk.to/thetha-mama) nel novembre del 2021 e ha vinto il premio come miglior album prodotto del 2022 ai South African Music Awards. Attualmente sta lavorando a un nuovo album e a tre progetti cinematografici in uscita rispettivamente alla fine del 2023 e del 2024.