MASEGO: l’anima della Trap House Jazz in concerto il 28 novembre a Milano

RADAR Concerti presenta MASEGO. L’artista che unisce jazz, elettronica e trap torna in Italia per presentare il suo ultimo album “Studying Abroad: Missed my Flight”, accompagnato dal singolo “Mystery Lady” che, in collaborazione con Don Toliver, conta oltre 91 milioni di stream su Spotify.

L’appuntamento, inizialmente previsto il 2 marzo 2022, è rimandato al 28 novembre 2022 al Fabrique di Milano.

Masego, nato in Giamaica e cresciuto in Virginia, è il nome d’arte di Micah Davis, un omaggio alle sue radici sudafricane che significa “benedizioni”. Cantautore, rapper, DJ e polistrumentista autodidatta, ha creato un proprio stile unico e originale che combina trap, house, jazz, R&B e che è stato definito “Trap House Jazz”. Il suo ultimo album “Studying Abroad: Missed my Flight” segna un momento di crescita personale e di ampliamento degli orizzonti sia dentro che fuori la musica. L’artista infatti, ispirato dal regista e artista manga giapponese Hayao Miyazaki, sta lavorando a un progetto di animazione che combina il suo amore per l’arte, la musica e lo storytelling.

Masego ha raccolto consensi internazionali grazie alle sue abilità musicali e il singolo “Tadow” ft. FKJ, dell’album di debutto “Lady Lady”, ha ottenuto il platino posizionandosi in diverse classifiche di Billboard US tra cui quella di vendita degli album R&B/Hip Hop.

Ha collaborato con diversi colleghi quali Alex Isley, Joyce Wrice, ELHAE, KAMAUU, e più recentemente ha affiancato J.I.D. e Rapsody per la colonna sonora ufficiale del film candidato agli Oscar “Judas and the Black Messiah”.



