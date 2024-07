SUPERAURORA Music & Art Festival: il 27 e 28 Luglio 2024 a Castel Fusano (RM)

Il 27 e 28 luglio 2024, nell’oasi verde della Pineta di Castel Fusano (RM), ai piedi del seicentesco Castello Chigi, debutta SUPERAURORA Music & Art Festival: un evento inedito che porta in Italia il format dei grandi festival immersivi europei; un’esperienza oltre la musica, occasione di incontro, scoperta e scambio; una no-stop di 12 ore in cui viaggiare tra mood, decenni, palchi, sound differenti, tra natura, videomapping, installazioni, camping, glamping e un villaggio gastronomico.

Con una programmazione che spazia tra gusti, sonorità e generazioni, sui palchi di SUPERAURORA si alterneranno big della scena italiana e internazionale – dagli anni Ottanta a oggi – e nuove leve di quella contemporanea, con artisti di rilievo come Craig David, figura emblematica della scena R&B e garage britannica, e nuove stelle come BigMama, reduce dal successo sanremese, e IAMDBB, stella della scena inglese e protagonista della London Fashion Week con oltre mezzo milione di follower: nomi di spicco della scena musicale Pop, Rock, R&B, Rap, Disco, House, Indie e Alternative provenienti da Italia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia e Canada.

Castello Chigi_Superaurora_Crediti foto_ Mario Martignetti e Paolo Ferro

Per la scena R&B, SUPERAURORA ospiterà Craig David, figura di rilievo della scena R&B e garage britannica, con oltre 7 milioni di copie vendute del suo primo album, e JP Cooper, hitmaker inglese noto per canzoni come “Perfect Strangers” e “She’s on My Mind”. Masego, cantante e produttore discografico statunitense-giamaicano, nominato ai Grammy, porterà il suo sound unico sul palco del festival.

La scena Rap sarà rappresentata da artisti come BigMama, rapper simbolo di inclusività e autodeterminazione, e Mezzosangue, rapper romano noto per il suo stile lirico oscuro e tagliente. Giuse The Lizia, giovane talento del sound indie rock e urban, aprirà le danze del festival.A questi si aggiunge Mecna, rapper e cantautore italiano che ha saputo fondere introspezione e innovazione musicale nel suo stile distintivo.

Per la musica House e Disco, SUPERAURORA vedrà la partecipazione di Louie Vega, dj di fama mondiale e vincitore di un Grammy, e Glitterbox, il celebre format di Defected, che promette di far ballare il pubblico fino a tarda notte.

Tra gli artisti italiani, anche Fast Animals and Slow Kids, icona dell’alternative rock.

Con un occhio ai collaudati format europei, ai quali il festival si ispira, SUPERAURORA non sarà solo musica ma, ai piedi dello scenografico seicentesco Castello Chigi, proporrà un villaggio immersivo con attività ricreative, videomapping, podcast live, installazioni artistiche e una varietà di proposte gastronomiche, offrendo al pubblico la possibilità di campeggiare a due passi dal mare, vivendo una full immersion di due giorni di natura e musica.

Orario di apertura 15:00, chiusura alle 03:00.

Prezzi dei biglietti: Single Day 39€, Vip Pass Daily 48€, Abbonamento Full Pass 65€, Vip Pass 74€.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti, visitate il sito ufficiale del festival su SUPERAURORA.